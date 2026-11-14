O rețetă tradițională din cămara bunicii strânge sute de mii de vizualizări pe TikTok.

Carnea la garniță, rumenită și păstrată în untură, s-a transformat într-o afacere profitabilă în mediul online, scrie observatornews.ro.

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Se vinde la găleată, iar comenzile vin atât din țară, cât și din străinătate.

Cu cât se apropie Crăciunul, cu atât românii duc dorul acestui preparat delicios, cunoscut din timpuri vechi.

Bunătățile la garniță sfârâie în zeci de filmulețe pe TikTok: se rumenesc costițele, cârnații, iar carnea dispare apoi sub stratul gros de untură.

Pe vremuri, bunicii o păstrau în cămară, iar azi se vinde la găleată, pe internet!

Carnea la garniță era o bună metodă pentru conservarea cărnii în lunile de iarnă, în gospodărie, iar acum rețeta a devenit virală pe TikTok.

De la o generație la alta, rețeta se transmite fără opreliște. Mai nou, de la un scroll la altul, fiecare poate procura sau chiar prepara tradiționala carne la garniță.

Filmulețele nu adună doar vizualizări, ci acestea se „traduc” în foarte multe comenzi.

Carnea sfârâie în untură până prinde crustă. Vin la rând cârnații afumați, iar totul se așază în găleți și deasupra se toarnă untură caldă.

50 lei kilogramul, atât costă untura într-o bucătărie românească. Pe TikTok, o găleată cu două kilograme de carne și aproape două de untură se vinde cu 200 de lei.

Pofta a depășit demult granița. Comenzile vin inclusiv de la românii din Belgia, Austria sau Germania.

Preparată prin metoda tradițională, carnea la garniță nu are conservanți artificiali, E-uri sau potențiatori de aromă.

Astfel, untura de porc reprezintă singura barieră de protecția împotriva bacteriilor și încă una extrem de eficientă.

Sursa foto: Capturi observatornews.ro