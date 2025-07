Noul „Superman” interpretat de actorul David Corenswet care l-a înlocuit pe Henry Cavill din „Man of Steel” (2013) este rapid, puternic și fermecător pentru fane și , dar nu atât de iute pentru a se pune cu Cei Patru Fantastici.

Pe plan internațional, „Superman”, lansat în 11 iulie 2025 în SUA, a obținut încasări de peste 500 de milioane de dolari. Numai de la avanpremieră, producătorii de la Warner Bros. și DC Studios, filmul regizat de James Gunn a făcut 22,5 milioane de dolari.

„Fantastic Four: First Steps” vs „Superman”

„Fantastic Four: First Steps”, un alt film de la Marvel care marchează refacerea unei francize de la zero (după alte trei filme lansate în ultimii 20 ani), a făcut mai mulți bani în avanpremieră: 24,4 milioane de dolari, depășind „Superman”, notează Variety.

După numai un weekend de la lansare, filmul în care joacă actorii Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn și Ebon Moss-Bachrach a făcut 216 milioane de dolari, încheind supremația filmului „Superman” asupra box-office-ului în ultimele săptămâni.

„Fantastic Four: First Steps”, care se mândrește cu o estetică retro-futuristă, și cu scorul de 7,5 pe IMDb, ar putea fi considerat cel mai bun film al francizei „Fantastic Four” din istorie. De asemenea, are scorul de 86% pe Rotten Tomatoes.

În preajma avanpremierii de la Los Angeles, producătorii au scos la vânzare găleată tematică de popcorn care ilustrează capul lui Galactus.

Este considerată cea mai mare găleată comercială de floricele din lume. Măsoară 44 cm înălțime și 51 cm lățime. Potrivit Reuters, găleata costă 80 de dolari.

Spre deosebire de noul film lansat de Marvel Cinematic Universe, celelalte producții ale sale lansate în acest an, și anume, „Captain America: Brave New World” și „Thunderbolts”, au avut premiere mai puțin strălucite.



Al patrulea film din seria „Captain America” a încasat 12 milioane de dolari în avanpremieră, înainte de o premieră de 88,5 milioane de dolari.

„Thunderbolts” a încasat 11,5 milioane de dolari în avanpremieră și 76 de milioane de dolari la lansare.

Sursa Foto:Profimedia

Autorul recomandă: Azi are loc avanpremiera la filmul „Cei Patru Fantastici: Primii Pași”. Actorii și-au împărtășit o parte din secretele lor la „Jimmy Kimmel Live!”