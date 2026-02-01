„Cravata Galbenă”, primul mare pas peste Ocean: filmul românesc are premiera în Statele Unite

Filmul românesc „Cravata Galbenă”, regizat de Serge Ioan Celebidachi, va avea lansarea oficială în Statele Unite pe 6 februarie, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Santa Barbara. Premiera marchează un moment important pentru producția inspirată din viața legendarului dirijor Sergiu Celibidache.

Proiecția va avea loc la Teatrul Riviera, în cadrul celei de-a 41-a ediții a Santa Barbara International Film Festival (SBIFF), unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din America de Nord. Filmul va beneficia și de două proiecții suplimentare, programate pe 7 și 9 februarie, la Film Center 2.

O poveste despre curaj, destin și dorul de acasă

Inspirat din destinul lui Sergiu Celibidache, „Cravata Galbenă” urmărește drumul unui copil cu un vis care refuză compromisul și ajunge să cucerească lumea. Povestea traversează copilăria petrecută în România interbelică, sub autoritatea unui tată sever, anii de foamete și supraviețuire într-o Germanie devastată de război, dar și lupta pentru afirmare într-o lume dominată de concesii.

Filmul vorbește despre curajul de a crede în imposibil, despre integritate, sacrificiu și iubire, dar și despre prețul succesului și nevoia de acceptare. Dorul de casă și legătura cu rădăcinile rămân constantele care îl însoțesc pe protagonist de-a lungul întregii călătorii.

Distribuția reunește nume importante ale cinematografiei internaționale. John Malkovich și Miranda Richardson, ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, îi au alături pe Ben Schnetzer și Kate Phillips. Din distribuție mai fac parte Sean Bean, laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser și Charlie Rowe.

„Cravata Galbenă” este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul alături de James Olivier. Echipa de creație include profesioniști consacrați din industria internațională: directorul de imagine Peter Menzies Jr. ACS, scenograful Vlad Vieru, designerul de costume Alessandro Lai, Lynda Armstrong – responsabilă de machiaj, coafură și prostetică – iar muzica originală este semnată de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge.

