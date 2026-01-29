Prima pagină » Film » Reacția lui Paul Dano, după ce Quentin Tarantino l-a „desemnat” drept „cel mai slab actor”

29 ian. 2026, 12:40, Film
Actorul Paul Dano i-a răspuns, în sfârșit, regizorului Quentin Tarantino, după ce acesta l-a criticat pentru rolul din filmul de referință „There Will Be Blood”, regizat de Paul Thomas Anderson în 2007.

Tarantino l-a caracterizat pe Dano – nominalizat la Emmy, Globurile de Aur și Indie Spirit Award – „cel mai slab actor de la SAG”.

Înaintea proiecției aniversare de 20 de ani a filmului „Little Miss Sunshine”, la Sundance Film Festival, Dano a fost întrebat ce părere are despre afirmațiile lui Tarantino, dar a fost ajutat de o altă actriță din comedia amintită, Toni Collette, care l-a „demolat” pe regizorul „Pulp Fiction”: „Chiar facem asta? Dă-l naibii pe tipul ăla! Cred că era drogat… sau confuz. Cine face așa ceva?”

Dano nu a comentat până acum răutățile lui Tarantino, dar a spus însă că toate laudele muncii sale de pe rețele de socializare vorbesc de la sine despre cine este el cu adevărat.

„A fost foarte frumos”, a declarat Dano pentru Variety. „Am fost incredibil de recunoscător că lumea a vorbit în numele meu, ca să nu mai fiu eu nevoit să fac acest lucru”.

Jonathan Dayton: „Tarantino, o rușine”

Jonathan Dayton și Valerie Faris, regizorii filmului „Little Miss Sunshine”, nu au fost la fel de blânzi cu Tarantino. Primul a catalogat drept „o rușine” afirmațiile celebrului regizor și a adăugat: „Cred că autenticitatea rolului (lui Paul) l-a intimidat pe Tarantino. Nu poate fi egalat ușor”

Faris a mai spus: „Știți ce este interesant… oamenii care l-au apărat pe Paul. Imediat…este iubit de mulți oameni. Este atât de inteligent”.

Tarantino a generat un „cutremur” în urmă cu două luni, la podcast-ul lui Brett Easton Ellis, unde a realizat un top al celor mai bune filme din secolul 21. Regizorul ar fi ales „There Will Be Blood” pe locul 1, dar rolul lui Dano l-a făcut să „retrogradeze” capodopera lui Anderson pe locul cinci.

„În mod evident, ar fi trebuit să fie cu două motoare. Dar este clar că nu este așa”, a declarat Tarantino, referindu-se la „chimia” dintre Paul Dano și Daniel Day Lewis. „Dano este slab, omule. E sora slabă. Daniel îl consumă de viu. Austin Butler ar fi fost minunat în acel rol. Este atât de slab, slab, neinteresant. Daniel Day-Lewis arată că nu are nevoie de o „strângere puternică”. Dar filmul are nevoie de așa ceva. Nu are nevoie de nimic. Ar fi trebuit să fie în doi și nu este!… îl pui în film cu cel mai slab actor de la SAG? Cel mai mediocru din lume?”

Mai mult, Tarantino a criticat și alți actori, precum Owen Wilson și Matthew Lillard.

Unul dintre marii apărători ai lui Paul Dano a fost George Clooney, care a spus că „ar fi onorat” să lucreze cu actorul criticat de Quentin Tarantino.

Alte voci de la Hollywood au susținut că Tarantino are tot dreptul să își spună părerea despre orice actor din „cetatea filmului”, deoarece reprezintă un nume foarte greu în industrie și a lucrat cu staruri precum Bruce Willis, John Travolta, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Christoph Waltz și alții.

Sursa foto main: Profimedia

