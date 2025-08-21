Aeroportul Tuzla, noul hub-cheie pentru operațiunile din Marea Neagră, intră în rețeaua internațională

Guvernul Bolojan a aprobat, joi, deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei pentru pasageri și mărfuri. A fost aprobat și deschiderea unui punct vamal pe Aeroportul Tuzla din județul Constanța. De acum, Aeroportul Tuzla va prelua traficul internațional.

Noul punct vamal va fi coordonat de Biroul vamal de frontieră Constanța Sud. Potrivit comunicatului Guvernului, noul hub-cheie va asigura traficul aerian internațional și „va opera aeronavele implicate în activități strategice pentru economia națională în condiții optime de siguranță”.

Aeroportul Tuzla va prelua traficul aerian internațional civil de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Aeroportul Mihail Kogălniceanu va rămâne de acum un aeroport exclusiv militar.

În prezent, pe Aeroportul Tuzla se desfășoară operaţiuni aeriene de transport public, aviaţie generală, lucru aerian și zboruri cu elicoptere pentru transportul personalului către platformele și navele de foraj marin din proiectul Neptun Deep, situate în afara apelor teritoriale românești.

Anterior, zborurile către navele și platformele de foraj marin necesitau prezența Poliției de Frontieră pentru efectuarea formalităților de trecere a frontierei.

Deschis din 2013 pentru traficul aerian internațional, Aeroportul Tuzla este inclus în Master Planul General de Transport al României, fiind administrat de Societatea Regional Air Service SRL, condusă de Adrian Ștefan Vasilache și de omul de afaceri Dorin Ivașcu. Într-un document strategic, acesta este fundamentul dezvoltării infrastructurii aeroportuare la nivel național până în 2030.

„Actul normativ prevede că toate spațiile și utilitățile necesare pentru desfășurarea activităților de control la punctul de trecere a frontierei şi la punctul vamal se asigură, cu titlu gratuit, de către administratorul Aeroportului Tuzla”, se arată în comunicatul Guvernului.

Cel mai mare avion care poate opera pe Aeroportul Tuzla este un ATR 42, cu o capacitate de 42 de pasageri, potrivit Știri pe Surse.



Sursa Foto: Regional Air Services

