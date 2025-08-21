Prima pagină » Economic » Aeroportul Tuzla, noul hub-cheie pentru operațiunile din Marea Neagră, intră în rețeaua internațională

Aeroportul Tuzla, noul hub-cheie pentru operațiunile din Marea Neagră, intră în rețeaua internațională

22 aug. 2025, 02:52, Economic
Aeroportul Tuzla, noul hub-cheie pentru operațiunile din Marea Neagră, intră în rețeaua internațională

Guvernul Bolojan a aprobat, joi, deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei pentru pasageri și mărfuri. A fost aprobat și deschiderea unui punct vamal pe Aeroportul Tuzla din județul Constanța. De acum, Aeroportul Tuzla va prelua traficul internațional.

Noul punct vamal va fi coordonat de Biroul vamal de frontieră Constanța Sud.  Potrivit comunicatului Guvernului, noul hub-cheie va asigura traficul aerian internațional și „va opera aeronavele implicate în activități strategice pentru economia națională în condiții optime de siguranță”.

Aeroportul Tuzla va prelua traficul aerian internațional civil de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Aeroportul Mihail Kogălniceanu va rămâne de acum un aeroport exclusiv militar.

În prezent, pe Aeroportul Tuzla se desfășoară operaţiuni aeriene de transport public, aviaţie generală, lucru aerian și zboruri cu elicoptere pentru transportul personalului către platformele și navele de foraj marin din proiectul Neptun Deep, situate în afara apelor teritoriale românești.

Anterior, zborurile către navele și platformele de foraj marin necesitau prezența Poliției de Frontieră pentru efectuarea formalităților de trecere a frontierei.

Deschis din 2013 pentru traficul aerian internațional, Aeroportul Tuzla este inclus în Master Planul General de Transport al României, fiind administrat de Societatea Regional Air Service SRL, condusă de Adrian Ștefan Vasilache și de omul de afaceri Dorin Ivașcu. Într-un document strategic, acesta este fundamentul dezvoltării infrastructurii aeroportuare la nivel național până în 2030.

„Actul normativ prevede că toate spațiile și utilitățile necesare pentru desfășurarea activităților de control la punctul de trecere a frontierei şi la punctul vamal se asigură, cu titlu gratuit, de către administratorul Aeroportului Tuzla”, se arată în comunicatul Guvernului.

Cel mai mare avion care poate opera pe Aeroportul Tuzla este un ATR 42, cu o capacitate de 42 de pasageri, potrivit Știri pe Surse.

Sursa Foto: Regional Air Services

Autorul recomandă:

Citește și

FINANCIAR Impozitele pentru locuinţe vor MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele
23:16
Impozitele pentru locuinţe vor MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele
FINANCIAR Ministerul Energiei a anunțat cum vrea să REDUCĂ facturile cu 25%. Ce rol va avea intervalul orar de consum
23:00
Ministerul Energiei a anunțat cum vrea să REDUCĂ facturile cu 25%. Ce rol va avea intervalul orar de consum
ECONOMIE Miruță lovește din nou! Cum se scuză ministrul Economiei după ce și-a numit colegii din USR în companiile de stat: „A cunoaște un ministru nu este un păcat”
20:38
Miruță lovește din nou! Cum se scuză ministrul Economiei după ce și-a numit colegii din USR în companiile de stat: „A cunoaște un ministru nu este un păcat”
TURISM Turiștii sunt revoltați de nota de plată primită la un bar din Italia / „Am fost suprataxați pentru MUZICĂ!”
20:28
Turiștii sunt revoltați de nota de plată primită la un bar din Italia / „Am fost suprataxați pentru MUZICĂ!”
ECONOMIE Patronii din HORECA, în vizorul ANAF. Clienții care nu primesc bon fiscal, consumă gratis
18:30
Patronii din HORECA, în vizorul ANAF. Clienții care nu primesc bon fiscal, consumă gratis
ECONOMIE Compania-mamă E.On Germania, reacție OFICIALĂ după ce Guvernul a avizat negativ vânzarea către ungurii de la MVM: „Așteptăm motivele”
18:09
Compania-mamă E.On Germania, reacție OFICIALĂ după ce Guvernul a avizat negativ vânzarea către ungurii de la MVM: „Așteptăm motivele”
Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Cât va dura interdicția pensionarilor de a se angaja la stat. „E o criză puternică din punct de vedere financiar”
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
DGASPC, prima reacție după acuzațiile familiilor tinerilor care s-au aruncat în fața unui TIR: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani…”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
ITP 2025. Reguli pentru inspecția tehnică periodică. Nu o poți face la orice stație ITP
Evz.ro
Codul Muncii, rescris. Modificări cu impact direct asupra angajaților și angajatorilor
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cum vrea de fapt Vladimir Putin să cucerească Ucraina?
SPORT O tenismenă calificată la US Open face bani din Onlyfans și percepe o taxă uriașă pentru bărbații care vor să iasă cu ea în oraș
00:05
O tenismenă calificată la US Open face bani din Onlyfans și percepe o taxă uriașă pentru bărbații care vor să iasă cu ea în oraș
TRAGEDIE Profesoară din Craiova, UCISĂ de soț chiar sub ochii fiicei lor de 11 ani. După crimă, bărbatul s-a sinucis
23:45
Profesoară din Craiova, UCISĂ de soț chiar sub ochii fiicei lor de 11 ani. După crimă, bărbatul s-a sinucis
VIDEO Florin Călinescu: Când vorbești lucruri de țară, trebuie să vorbești ca Ștefan cel Mare. Georgescu a fost FURAT. Și Lasconi!
23:43
Florin Călinescu: Când vorbești lucruri de țară, trebuie să vorbești ca Ștefan cel Mare. Georgescu a fost FURAT. Și Lasconi!
HOROSCOP Cele 5 ZODII care acum au unele probleme financiare, dar astrele le-au pregătit deja altceva. Acești nativi sunt născuți să fie bogați
23:31
Cele 5 ZODII care acum au unele probleme financiare, dar astrele le-au pregătit deja altceva. Acești nativi sunt născuți să fie bogați
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nimeni din AMERICA nu ar fi sprijinit o Ucraină care atacă”
23:30
Ion Cristoiu: „Nimeni din AMERICA nu ar fi sprijinit o Ucraină care atacă”
EDUCAȚIE Daniel David: Măsurile nu sunt de reformă, sunt măsuri de criză/ Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele două miliarde de lei
23:18
Daniel David: Măsurile nu sunt de reformă, sunt măsuri de criză/ Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele două miliarde de lei