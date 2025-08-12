Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Achizițiile mari făcute fără un plan duc la greșeli fatale și la faliment personal”

Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, a adus în atenție ce trebuie să știm despre investițiile mari. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI.

„Ca să evităm aceste capcane, există un semnal pe care îl primim la un moment dat când avem răspunsul pentru o achiziție mare? Când știm că merită să facem o achiziție mare? Fie că este vorba despre o casă foarte scumpă, fie că este vorba despre o mașină scumpă, să primim acel semnal că «da, ni-l permitem». Când, cum? Cum ne facem aceste setări?”, a întrebat Adrian Artene.

Alexandru Chirilă: „Achizițiile mari se fac prin bugetare foarte clară”

Alexandru Chirilă susține că achizițiile mari se fac de câteva ori și că există mai multe metode de a lua anumite decizii.

„Achizițiile mare, pe parcursul vieții, se fac de câteva ori. Și aici discutăm despre casă, mașină, educație. Sunt 3 piloni unde luăm decizii destul de rar. Câte case o să ne luăm pe parcursul vieții? Câte facultăți o să facem, câte mașini o să schimbăm? Există mai multe metode de a lua anumite decizii.

A lua o apă nu este la fel de complicat pe cât a lua o casă. Și, atunci, studiul se face diferit. Achizițiile mari se fac prin bugetare foarte clară și un plan și o execuție perfecte. Fără ele nu fac achiziții mari. Achizițiile mari făcute fără un plan duc la greșeli fatale și la faliment personal”, a spus Alexandru Chirilă.

„Avem exemple cu foști spotivi de performanță care, pe parcursul vieții, au avut milioane. Au risipit aceste sume, deși au cumpărat case, terenuri. Nu le-au produs venit pasiv (…) și au ajuns în faliment personal. Ideea este așa: fac achiziții mari în momentul în care am un plan clar de execuție. Dacă discutăm despre un televizor, un aspirator, un frigider, ele pot fi schimbate, dacă se strică, intrând în fondul de urgență. Dacă ele sunt funcționale, dar vreau să fac un update de tehnologie, îl fac în momentul în care veniturile mele pasive, practic din banii pe care eu i-am pus să lucreze pentru mine, pot acoperi acea investiție”, a mai precizat Alexandru Chirilă.

