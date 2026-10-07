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Alexandru Nazare, întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN: „Trebuie să avem o voce mai puternică la masa deciziilor europene”

Alexandru Nazare, întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN: „Trebuie să avem o voce mai puternică la masa deciziilor europene”
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Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că a avut o întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN cu reprezentanții Băncii Naționale a României și ai Autorității de Supraveghere Financiară.

Nazare spune că discuțiile au vizat principalele teme de pe agenda europeană, precum și pozițiile pe care România trebuie să le susțină și interesele pe care trebuie să le protejeze.

„România este din ce în ce mai prezentă acolo unde se iau deciziile economice importante pentru Europa. Trebuie să continuăm să ne articulam clar și ferm interesele și obiectivele. Am avut astăzi, la Ministerul Finanțelor, o întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN cu reprezentanții Băncii Naționale a României și ai Autorității de Supraveghere Financiară.

Am revizuit împreună principalele teme de pe agenda europeană și, mai ales, pozițiile pe care România trebuie să le susțină și interesele pe care trebuie să le protejeze”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

„România nu este doar parte din discuții”

Alexandru Nazare a anunţat că, în perioada următoare, la nivel european vor fi luate decizii importante pentru competitivitatea sectorului financiar, accesul la finanţare, funcţionarea pieţelor de capital, eficienţa finanţelor publice, energie şi cadrul de coordonare al politicilor economice. El a subliniat că România trebuie să își formuleze clar pozițiile și să își coordoneze demersurile la nivelul instituțiilor care cunosc implicațiile acestor decizii pentru economia națională.

„În perioada următoare, la nivel european se iau decizii importante pentru competitivitatea sectorului financiar, accesul la finanțare, funcționarea piețelor de capital, eficiența finanțelor publice, energie și cadrul de coordonare al politicilor economice. România nu este doar parte din aceste discuții, ci suntem prezenți cu poziții clare, bine fundamentate și coordonate între instituțiile care cunosc cel mai bine implicațiile pentru economia noastră”.

Ministrul interimar mai spune că multe state membre nu au aceleași interese mereu, iar o poziție clară a țării noastre jacă un rol important.

„Sunt dosare în care interesele statelor membre nu sunt întotdeauna aceleași. Tocmai de aceea trebuie să știm foarte clar ce susținem, unde sunt interesele specifice ale României și care sunt limitele pe care trebuie să le apărăm. Discuția de astăzi a fost exact despre această coordonare – să continuăm să fim prezenți din timp, să ne construim argumentele și alianțele și să nu lăsăm poziția României să fie definită de alții”.

Nazare: „România are expertiză, are argumente și are interese economice legitime”

În finalul mesajului, ministrul interimar al Finanțelor a subliniat că România dispune de expertiză și argumente pentru susținerea intereselor sale economice la nivel european.

„România are expertiză, are argumente și are interese economice legitime de apărat. Trebuie să le punem mai bine împreună și să avem o voce mai puternică la masa deciziilor europene”.

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