Ministerul Public, instituția națională sub umbrela căreia operează toate parchetele și direcțiile de din România, condusă în prezent de procurorul general Cristina Chiriac, iese la rampă cu un bilanț intermediar, în care prezintă public cifre pozitive și indică și lipsuri în activitatea magistraților români.

Deși se numește „minister”, face parte din sistemul judiciar, nu din Guvern. Procurorii cercetează infracțiunile, conduc anchetele și supraveghează munca poliției, duc în fața judecătorului persoanele acuzate și apără drepturile celor care nu se pot apăra singuri, cum ar fi copiii, persoanele dispărute sau cele aflate sub tutelă. Ministerul Public nu judecă, nu dă pedepse și nu face legi, ci apără interesul general, amintește instituția.

Potrivit datelor prezentate în comunicatul oficial, la nivelul țării, în cele șase luni de mandat ale procurorului general Chiriac, randamentul de soluționare la nivelul structurii este de un dosar pe minut. Astfel, în toate parchetele din țară și Capitală au fost soluționate în șase luni 253.031 de dosare.

Dosarele mai vechi de cinci ani, prioritare

Între 15 aprilie și 15 octombrie 2026, procurorii din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și parchetele de pe lângă curțile de apel au soluționat 253.031 de dosare penale, în medie aproape unul pe minut.

Au fost trimise în judecată 29.813 persoane, au fost efectuate 5.084 de percheziții, iar 3.750 de persoane au fost arestate preventiv. Prioritate au avut dosarele vechi: 26.655 de cauze mai vechi de cinci ani au fost soluționate.

Astfel au fost soluționate 26.655 de astfel de dosare, dintre care 441 prin trimitere în judecată.

Raportul nu se oprește la rezultate. Prezintă deschis și problemele identificate, precum și ce își asumă instituția pentru următoarele șase luni.

P urma banilor statului

În dosarele de evaziune fiscală, prejudiciul estimat a fost de peste 403 milioane de lei, iar sechestrele au acoperit 58% din această sumă. În toate dosarele soluționate, bunurile puse sub sechestru depășesc 861 de milioane de lei.

Au fost înregistrate 12.242 de ordine de protecție, dintre care 84% confirmate de procuror. În dosarele cu autori și victime minore, 2.254 de persoane au fost trimise în judecată.

Au fost soluționate 45 de dosare de femicid, iar 29 de persoane au fost trimise în judecată.

Acțiuni coordonate. Operațiunea JUPITER 5, desfășurată în iunie împreună cu Poliția Română, a vizat 300 de dosare și 403 suspecți, cu măsuri asigurătorii de peste 141 de milioane de lei.

Anchetarea corupției din magistratură, o problemă, încă

Ministerul Public identifică cinci domenii în care rezultatele nu sunt cele propuse: combaterea corupției din magistratură, stocul încă ridicat de dosare, răspunsul judiciar în cazurile de violență împotriva femeilor, dotările tehnice și criminalistice și violența din școli.

Cea mai importantă măsură anunțată este o analiză la nivel național a tuturor soluțiilor de netrimitere în judecată din dosarele de violență împotriva femeilor, pentru a vedea unde au existat deficiențe, diferențe de practică între parchete și situații de risc evaluate greșit. Rezultatele vor fi prezentate în martie 2027.

Pentru școli, fiecare parchet va avea un procuror responsabil de cazurile grave de violență din mediul școlar, iar audierea elevilor victime se va face adaptat vârstei, pentru a nu-i expune unei noi traume. Ministerul Public va face și o situație la nivel național a acestor dosare, iar cauzele care întârzie nejustificat vor fi verificate.

Legat de fapte de corupție în general în șase luni procurorii din România au soluționat 911 dosare, fiind întocmite 87 de rechizitorii și încheiate 95 de acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Au fost trimise în judecată 234 de persoane, au fost efectuate 100 de percheziții și au fost reținute 67 de persoane. Față de 46 de persoane s‑a dispus arestarea preventivă, iar față de 91, controlul judiciar.

Prejudiciul estimat a fost de 2.790.752 de lei, iar valoarea sechestrelor aplica te, de 4.912.847 de lei.

Procurorul general despre primele șase luni de mandat

“Aceste cifre nu sunt nici un motiv de mândrie, nici o scuză. Sunt punctul de plecare. Vă arătăm unde suntem, ce merge, ce trebuie îmbunătățit sau reparat și unde trebuie să ajungem.

Peste 250.000 de dosare soluționate înseamnă enorm de multă muncă, dar stocul este încă mare, corupția din magistratură nu este investigată la nivelul pe care ni l-am propus, iar răspunsul nostru în cazurile de violență împotriva femeilor trebuie să fie mai rapid și mai eficient.

În spatele fiecărui dosar e un om care așteaptă un răspuns. Pentru el, contează mai puțin câte dosare am soluționat și mai mult dacă al lui a fost tratat corect și la timp.

Încrederea în justiție nu se câștigă cu cifre mari, ci cu onestitate. De aceea am ales să spunem deschis și unde nu am reușit, și să ne asumăm public ce vom face până la următorul raport”, este mesajul către public al procurorului general al României, Cristina Chiriac.