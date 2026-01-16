Prima pagină » Economic » Anunț de la cea mai mare bancă din România pentru toți clienții. Cum vă puteți feri de tentativele de înșelăciune

Anunț de la cea mai mare bancă din România pentru toți clienții. Cum vă puteți feri de tentativele de înșelăciune

16 ian. 2026, 16:47, Economic
Anunț de la cea mai mare bancă din România pentru toți clienții. Cum vă puteți feri de tentativele de înșelăciune

Banca Transilvania a transmis un mesaj pentru clienții care pot fi expuși la tentative de înșelănciune. Instituția avertizează că în mediul online apar frecvent mai multe materiale care folosesc neautorizat numele și logo-ul băncii sau a altor entități din grupul financiar pentru a promova cursuri, investiții sau grupuri de discuții pe diverse platforme. 

Instituția bancară spune că unele materiale sunt create pentru a părea legitime și avertizează că obiectivul lor este acela de a colecta datele personale sau financiare ale clienților, care pot fi folosite ulterior în scopuri frauduloase. În contextul în care numărul acestor tentative de înșelăciune din mediul online a crescut alarmant, Banca Transilvania a transmis o serie de măsuri de precauție:

– Verifică întotdeauna sursa informațiilor și interacționează doar cu canalele noastre oficiale.

– Nu comunica prin grupuri private de WhatsApp cu persoane care pretind că sunt reprezentanți BT. Nu îți vom solicita date personale prin formulare neoficiale.

– Atunci când o ofertă e prea bună să fie adevărată, este cu siguranță o tentativă de fraudă.

Pe lângă măsurile de prevenție, Banca Transilvania a transmis și o serie de informații prin care oamenii pot să își dea seama dacă ofertele sunt reale:

– Verifică sursa: dacă reclama provine de la un cont necunoscut, fără bifă de verificare sau fără legătură cu paginile oficiale BT, trateaz-o cu suspiciune.

– Caută linkul oficial și verifică întotdeauna adresa URL: comunicările BT directionează exclusiv către domenii oficiale, fără linkuri scurtate, greșeli gramaticale sau adrese web neobisnuite

– Analizează promisiunile: dacă ți se promit câștiguri rapide, acces la cursuri exclusive sau oportunități garantate, e un semnal clar de alarmă.

– Verifică grafica și limbajul: chiar dacă vizualul pare profesionist, greșelile de scriere, tonul prea agresiv sau lipsa detaliilor concrete sunt indicii că reclama nu e autentică.

– Nu te baza pe comentarii: atacatorii pot crea comentarii false pentru a valida o reclamă frauduloasă

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce este metoda „Curierul” și cum poți rămâne fără contul de WhatsApp

Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani. Cum sunt păcăliți aceștia să investească în criptomonede false

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Guvernul Bolojan se împrumută din nou de la populație în 2026. Dobânzile sunt mai mari decât la bănci
12:49
Guvernul Bolojan se împrumută din nou de la populație în 2026. Dobânzile sunt mai mari decât la bănci
ANALIZĂ EXCLUSIV Prigoana lui Bolojan. În vreme ce Ungaria și Polonia taie masiv impozitele și oferă stimulente pentru familii sau a 14-a pensie, România se luptă cu creșteri năucitoare de TVA, taxe și impozite, tăierea burselor și taxarea mamelor și pensionarilor
05:00
Prigoana lui Bolojan. În vreme ce Ungaria și Polonia taie masiv impozitele și oferă stimulente pentru familii sau a 14-a pensie, România se luptă cu creșteri năucitoare de TVA, taxe și impozite, tăierea burselor și taxarea mamelor și pensionarilor
ECONOMIE Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile pentru economia României. Ce cifre prevedea Bolojan și ce spune de fapt insituția financiară
19:56
Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile pentru economia României. Ce cifre prevedea Bolojan și ce spune de fapt insituția financiară
FINANCIAR Fug banii din România. Un economist celebru a făcut calculele. Câte miliarde de euro pierde țara
18:20
Fug banii din România. Un economist celebru a făcut calculele. Câte miliarde de euro pierde țara
ECONOMIE Ministrul Finanțelor a semnat al doilea contract de finanțare pentru Autostrada A1: „Prima autostradǎ care traverseazǎ Carpații, în linie dreaptă”
17:55
Ministrul Finanțelor a semnat al doilea contract de finanțare pentru Autostrada A1: „Prima autostradǎ care traverseazǎ Carpații, în linie dreaptă”
CONTROVERSĂ Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile
17:14
Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
„Fantomele” energetice care apar în Univers ar putea dezvălui o nouă fizică
CONTROVERSĂ Cum a recăpătat regimul iranian controlul asupra străzilor după ce Trump a amânat operațiunea militară
17:58
Cum a recăpătat regimul iranian controlul asupra străzilor după ce Trump a amânat operațiunea militară
FLASH NEWS MAE rus emite alertă de călătorie pentru Republica Moldova. Rușii sunt discriminați și hărțuiți fără motiv, anunță Moscova
17:58
MAE rus emite alertă de călătorie pentru Republica Moldova. Rușii sunt discriminați și hărțuiți fără motiv, anunță Moscova
CONTROVERSĂ llie Bolojan și-a greșit CV-ul. Și-a trecut la experiență profesională funcția de președinte interimar al României, în locul lui Klaus Iohannis
17:53
llie Bolojan și-a greșit CV-ul. Și-a trecut la experiență profesională funcția de președinte interimar al României, în locul lui Klaus Iohannis
FLASH NEWS Trei cetățeni germani au trecut granița pe jos din Finlanda în Rusia și înapoi. Cei trei spun că au făcut asta din pură curiozitate
17:35
Trei cetățeni germani au trecut granița pe jos din Finlanda în Rusia și înapoi. Cei trei spun că au făcut asta din pură curiozitate
AUTO Mașina care te spionează. Unul dintre cei mai mari producători auto europeni introduce și în România colectarea și utilizarea datelor de senzori și imagine
17:33
Mașina care te spionează. Unul dintre cei mai mari producători auto europeni introduce și în România colectarea și utilizarea datelor de senzori și imagine

Cele mai noi

Trimite acest link pe