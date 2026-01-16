Anunț de la cea mai mare bancă din România pentru toți clienții. Cum vă puteți feri de tentativele de înșelăciune

Banca Transilvania a transmis un mesaj pentru clienții care pot fi expuși la tentative de înșelănciune. Instituția avertizează că în mediul online apar frecvent mai multe materiale care folosesc neautorizat numele și logo-ul băncii sau a altor entități din grupul financiar pentru a promova cursuri, investiții sau grupuri de discuții pe diverse platforme.

Instituția bancară spune că unele materiale sunt create pentru a părea legitime și avertizează că obiectivul lor este acela de a colecta datele personale sau financiare ale clienților, care pot fi folosite ulterior în scopuri frauduloase. În contextul în care numărul acestor tentative de înșelăciune din mediul online a crescut alarmant, Banca Transilvania a transmis o serie de măsuri de precauție:

– Verifică întotdeauna sursa informațiilor și interacționează doar cu canalele noastre oficiale. – Nu comunica prin grupuri private de WhatsApp cu persoane care pretind că sunt reprezentanți BT. Nu îți vom solicita date personale prin formulare neoficiale. – Atunci când o ofertă e prea bună să fie adevărată, este cu siguranță o tentativă de fraudă.

Pe lângă măsurile de prevenție, Banca Transilvania a transmis și o serie de informații prin care oamenii pot să își dea seama dacă ofertele sunt reale:

– Verifică sursa: dacă reclama provine de la un cont necunoscut, fără bifă de verificare sau fără legătură cu paginile oficiale BT, trateaz-o cu suspiciune. – Caută linkul oficial și verifică întotdeauna adresa URL: comunicările BT directionează exclusiv către domenii oficiale, fără linkuri scurtate, greșeli gramaticale sau adrese web neobisnuite – Analizează promisiunile: dacă ți se promit câștiguri rapide, acces la cursuri exclusive sau oportunități garantate, e un semnal clar de alarmă. – Verifică grafica și limbajul: chiar dacă vizualul pare profesionist, greșelile de scriere, tonul prea agresiv sau lipsa detaliilor concrete sunt indicii că reclama nu e autentică. – Nu te baza pe comentarii: atacatorii pot crea comentarii false pentru a valida o reclamă frauduloasă

