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Apar primele benzinării pe A 7, Autostrada Moldovei. Ce dotări au și când vor fi finalizate

Apar primele benzinării pe A 7, Autostrada Moldovei. Ce dotări au și când vor fi finalizate
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Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță că a fost desemnat câștigătorul pentru concesionarea primelor două benzinării pe Autostrada Moldovei. Se așteaptă acum eventualele contestații, soluționarea lor și apoi contractul va fi semnat. Cele două spații de servicii vor fi amenajate pe ambele sensuri ale A7, în zona localității Valea Râmnicului, la km 9, a precizat oficialul din Ministerul Transporturilor.

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Ofertantul desemnat câștigător, MOL România Petroleum Products SRL, trebuie să proiecteze, să amenajeze, să opereze și să întrețină aceste spații, după semnarea contractului. Compania a concesionat spațiile pe o perioadă de 20 de ani.

Spațiile de servicii trebuie să fie echipate cu zone comerciale, locuri de relaxare și obligatoriu stații pentru reîncărcarea autovehiculelor electrice.
Dotările obligatorii pe care fiecare spațiu trebuie să le ofere:
  •  parcări pentru autoturisme, autocamioane și autocare,
  • toalete publice,
  •  dușuri,
  •  stații de distribuție carburanți,
  •  spații comerciale,
  •  snack bar,
  • -stații pentru reîncărcarea vehiculelor electrice (cel puțin 4 puncte de reîncărcare pentru fiecare spațiu).
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