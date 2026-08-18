Apar primele benzinării pe A 7, Autostrada Moldovei. Ce dotări au și când vor fi finalizate

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Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță că a fost desemnat câștigătorul pentru concesionarea primelor două benzinării pe Autostrada Moldovei. Se așteaptă acum eventualele contestații, soluționarea lor și apoi contractul va fi semnat. Cele două spații de servicii vor fi amenajate pe ambele sensuri ale A7, în zona localității Valea Râmnicului, la km 9, a precizat oficialul din Ministerul Transporturilor.
Ofertantul desemnat câștigător, MOL România Petroleum Products SRL, trebuie să proiecteze, să amenajeze, să opereze și să întrețină aceste spații, după semnarea contractului. Compania a concesionat spațiile pe o perioadă de 20 de ani.