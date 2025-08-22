Prima pagină » Economic » ASF afirmă că reducerile SALARIALE substanțiale ar afecta cu precădere corpul de specialiști

ASF afirmă că reducerile SALARIALE substanțiale ar afecta cu precădere corpul de specialiști

Oana Zvobodă
22 aug. 2025, 13:05, Economic
ASF afirmă că reducerile SALARIALE substanțiale ar afecta cu precădere corpul de specialiști

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) afirmă că reducerile salariale substanțiale preconizate ar afecta cu precădere corpul de specialiști.

Măsurile de restructurare a instituției sunt impuse în contextul efortului Guvernului României de reducere a deficitului bugetar, fără însă ca acestea să aibă ca rezultat îmbunătățirea indicatorilor macro-economici, punctează ASF într-un comunicat de presă.

„Aceste măsuri propuse au potențialul de a induce riscuri sistemice în îndeplinirea funcțiilor fundamentale ale Autorității, respectiv reglementare, autorizare, supraveghere și control asupra pieței financiare non-bancare din România și alinierii acesteia la standardele europene în domeniu.

În prezent, piețele financiare non-bancare (asigurări, piață de capital, pensii private), atât la nivel european, cât și în România, funcționează într-un context de o complexitate și interdependență fără precedent, ceea ce impune o supraveghere integrată, cu caracter permanent și independent”, a transmis ASF.

„Reducerile salariale substanțiale ar afecta cu precădere corpul de specialiști”

Totodată, reducerea personalului din ASF ar afecta capacitatea de asigurare a stabilității sistemului financiar.

„Într-un astfel de context, imperativul strict cantitativ de reducere a resurselor umane din ASF va afecta, în mod inevitabil și imediat, capacitatea Autorității de a asigura stabilitatea sistemului financiar non-bancar, în condițiile în care majoritatea covârșitoare a profilurilor de expertiză din ASF sunt în specialitatea domeniului gestionat și nu de tip suport, în accepțiunea lui clasică. Această structurare este caracteristică instituțiilor de reglementare și supraveghere financiară din statele membre UE (bănci naționale, autorități naționale de supraveghere).

Cât privește reducerile salariale substanțiale preconizate, acestea ar afecta cu precădere corpul de specialiști, adică exact acea categorie profesională care a acumulat de-a lungul anilor o expertiză indispensabilă pentru a gestiona piețe financiare de o complexitate aparte. Această expertiză, rezultat al unei formări îndelungate, constituie baza instituției în îndeplinirea atribuțiilor sale în raport cu piața financiară non-bancară”, se mai arată în comunicat.

ASF spune că măsurile administrative de restructurare, propuse în proiectul legii, vor conduce la deteriorarea funcționării structurilor interne esențiale, punând în pericol îndeplinirea mandatului legal și a obligațiilor asumate în temeiul legislației Uniunii Europene, inclusiv a celor privind protecția investitorilor și combaterea și prevenirea spălării banilor. Mai mult decât atât, ASF a făcut restrucurări de posturi în anul 2024.

„ASF își păstrează angajamentul ferm față de principiile bunei guvernanțe și va continua, în 2025, procesul început în 2024 de eficientizare și de consolidare instituțională. Această inițiativă s-a reflectat deja în reducerea numărului total de posturi la 493 (față de 535 în 2023), nivel comparabil cu cel din urmă cu un deceniu, precum și în diminuarea veniturilor individuale ale personalului Autorității cu aproximativ 20% în anul 2024.

De asemenea, ASF a demarat implementarea unui amplu proces de digitalizare instituțională, finanțat din fonduri europene, care va îmbunătăți semnificativ activitatea ASF la nivelul tuturor palierelor de acțiune”, se arată în comunicat.

