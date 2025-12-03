Declinul Bitcoin lovește direct în familia Trump. Averea familiei prezidențiale a scăzut cu 1 miliard de dolari

Donald Trump a promis că va transforma Statele Unite ale Americii în „Capitala Criptomonedelor a lumii”. Însă, vânzarea Bitcoinului la scară largă îi încetinește câștigurile familiei sale în domeniul criptomonedelor.

Președintele s-a lăudată că el și familia sa au investit în criptomonede. Ba chiar soții Trump și-au creat criptomonede proprii pe o piață cam volatilă: $TRUMP și $MELANIA. Scăderea recentă a prețurilor la Bitcoin i-a lovit puternic pe soții Trump.

Tocmai au pierdut din averea lor aproximativ de 1 miliard de dolari, care a dispărut în doar câteva săptămâni, informează ABC News.

Averea familiei Trump a scăzut cu 1 miliard de dolari

Averea familiei Trump a scăzut de la 7,7 miliarde de dolari la 6,7 miliarde de dolari de la începutul lunii septembrie, raportează Bloomberg. Însă, familia prezidențială nu s-a lăsat descurajată.

Fiul mijlociu al lui Donald Trump, Eric, a continuat să-și promoveze companiile de criptomonede pe rețelele de socializare. El a considerat că scăderea prețului la Bitcoin nu este altceva decât o „excelentă oportunitate de cumpărare”.

Prețul Bitcoinului a fost în scădere cu 30%

Bitcoin a scăzut cu până la 8% în tranzacționare, ajungând la un moment dat sub 85.000 de dolari, ceea ce a dus la o scădere cu 30% față de maximul istoric înregistrat la începutul lunii octombrie. Un singur Bitcoin se putea tranzacționa cu peste 125.000 de dolari pe 7 octombrie 2025.

Pe 19 octombrie, a scăzut abrupt la 100.000 de dolari. După o ușoară creștere la 114.000 pe 27 octombrie, Bitcoinul a fost numai în scădere, ajungând la 84.000 de dolari pe 22 noiembrie 2025. La începutul lunii decembrie, când Occidentul a intrat în febra Crăciunului, Bitcoinul a crescut timid la 93.000 de dolari.

Cauzele

Analiștii de la Deutsche Bank au raportat că o sumă de 1 trilion de dolari a dispărut de pe piața criptomonedelor la nivel global de la începutul lunii octombrie.

Aceștia susțin că traderii au renunțat la activele mai riscante din sectorul criptomonedelor pe fondul îndoielilor legate de soliditatea economiei. Blocarea impulsului reglementării activelor digitale ar fi un alt factor.

Sursa Foto: Shutterstock

