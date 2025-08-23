Prima pagină » Economic » Bloomberg: BCE nu mai poate reduce dobânzile, de teama șocurilor economice /„Mediul politic este IMPREVIZIBIL”

Bloomberg: BCE nu mai poate reduce dobânzile, de teama șocurilor economice /„Mediul politic este IMPREVIZIBIL”

23 aug. 2025, 07:30, Economic
Oficialii din cadrul Băncii Centrale Europene (BCE) intenționează să mențină actuala politică monetară, în contextul aparentei stabilizări a situației economice și comerciale datorită Acordului bilateral cu Statele Unite, deși încă există semnale de incertitudine referitoare la situația geopolitică, comentează grupul media Bloomberg.

Oficiali din cadrul Băncii Centrale Europene au exprimat convingerea că dobânzile de referință vor putea fi menținute la același nivel în septembrie. De când dobânzile au fost scăzute la nivelul de 2% în iulie, creșterea economică din zona euro și inflația au evoluat în conformitate cu estimările BCE.

Evaluarea din septembrie ar putea forța BCE să nu mai reducă dobânzile

Perspectivele trimestriale ar urma să confirme evoluțiile privind inflația și creșterea economică, ceea ce ar convinge anumiți oficiali că BCE nu trebuie să mai reducă dobânzile, ci trebuie să mențină spațiul necesar pentru viitoare șocuri, în timp ce pot fi atenuate preocupările altora referitoare la inflație. În ultimul an, BCE a redus dobânzile de opt ori. Noile date economice arată o creștere peste așteptări în zona euro, dar și o inflație mai rapidă decât se estima.

”Însă există mai multă claritate la nivel comercial datorită Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, deși decidenții politici rămân în alertă, întrucât anumite chestiuni încă sunt deschise, iar președintele Trump își schimbă uneori poziția rapid”, comentează grupul media Bloomberg.

Președintele BCE, Christine Lagarde, a avertizat asupra persistenței incertitudinii geopolitice.

”Recentele acorduri comerciale au atenuat, dar, categoric, nu au eliminat, incertitudinea globală, care persistă din cauza mediului politic imprevizibil”, a atras atenția Christine Lagarde.

Conform noilor date publicate de mediile de afaceri, activitățile economice s-au intensificat în august, deși exporturile par să încetinească. În acest context, BCE va ezita să reducă în continuare dobânzile, de teamă că o astfel de manevră ar alimenta speculațiile nejustificate asupra deteriorării perspectivelor economice.

Foto: Profimedia

