Ce planuri are proprietarul Kaufland și Lidl cu lanțul românesc de magazine La Cocoș

Grupul german Schwarz, proprietarul Kaufland și Lidl, care a primit în urmă cu o săptămână acordul Consiliului Concurenței pentru preluarea lanțului românesc de supermarketuri La Cocoș, spune că va menține brandul ca o companie independentă în care va continua să investească în expansiune.

Modelul Hypercash urmează să fie dezvoltat împreună cu actuala conducere La Cocoș din România, iar angajații filialelor vor rămâne în companie și după preluare. Schwarz susține că va menține conceptul care a consacrat rețeaua românească și spune că urmează să extindă modelul și pe piața internațională. Declarațiile grupului german cu privire la planurile pentru retailerul român vin după ce Consiliul Concurenței a aprobat condiționat tranzacția ce viza un pachet de 70% din acțiuni.

„Suntem convinşi de identitatea românească şi de forţa La Cocoş. Prin urmare, La Cocoş va fi menţinută ca o companie independentă. Prin investiţiile viitoare, ne vom consolida poziţia pe piaţă şi vom asigura succesul La Cocoş pe termen lung. În plus, avem în vedere şi extinderea internaţională a modelului de afaceri hypercash”, spune Christian Groh, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Schwarz Corporate Solutions.

Brandul La Cocoș operează pe baza conceptului Hypercash, care include abordări inovatoare în comerțul cu amănuntul. Asta înseamnă că operează magazine întinse pe suprafețe mari, cu un sortiment de produse bine concentrat de aproximativ 12.000 de articole. Prezentarea funcțională a mărfurilor îi permite companiei să minimizeze costurile operaționale și să transfere aceste economii către clienți sub forma unor prețuri mici. Oferta este una atractivă prin reduceri diferențiate în funcție de cantitatea achiziționată, atât pentru oameni, cât și pentru întreprinderi.

„Prezentarea funcţională a mărfurilor permite companiei La Cocoş să minimizeze costurile operaţionale şi să transfere aceste economii către clienţi sub forma unor preţuri mai mici. Acest lucru face oferta atractivă atât pentru gospodăriile private, cât şi pentru micile întreprinderi. Prin reduceri diferenţiate în funcţie de cantitatea achiziţionată, conceptul se adresează în special clienţilor foarte atenţi la preţ”, explică reprezentanții Schwarz.

