BNR: Depozitele populației au crescut în luna octombrie față de luna anterioară

25 nov. 2025, 12:00, Economic
Depozitele în lei și valută ale populației au crescut în octombrie 2025, față de luna anterioară, cu 0,8% respectiv cu 1,4%, arată datele Băncii Naționale a României (BNR).

BNR anunță că masa monetară a înregistrat la sfârșitul lunii octombrie 2025 un sold de 758.346,5 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,7 la sută față de luna septembrie 2025, iar în raport cu octombrie 2024 s-a majorat cu 7,3 la sută.

De asemenea, soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna octombrie 2025 cu 0,3 la sută față de septembrie 2025, până la nivelul de 445.566,3 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 69 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,1 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,9 la sută, notează Mediafax.

Creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,1 la sută

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,1 la sută, pe seama majorării cu 5,4 la sută a componentei în lei și cu 11,1 la sută a componentei în valută exprimată în lei.

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat o creștere în luna octombrie 2025 de 1 la sută față de luna septembrie 2025, până la 260.399,7 milioane lei. În raport cu octombrie 2024, acesta s-a majorat cu 14,2 la sută.

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna octombrie 2025 cu 0,8 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 639.651,2 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,3 la sută.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,9 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,3 la sută față de luna septembrie 2025, până la 434.642,3 milioane lei. Comparativ cu luna octombrie 2024, acestea s-au majorat cu 2,1 la sută.

