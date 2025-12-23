Cel mai sărac Crăciun. Studiu: Jumătate dintre români cheltuiesc mai puțin de sărbători. 60% fac Revelionul acasă. Cum văd Românii anul 2026

Aproape jumătate dintre români estimează că vor cheltui mult mai puțin sau mai puțin în perioada Sărbătorilor de iarnă, comparativ cu anul trecut, și 18% spun că vor cheltui mai mult sau mult mai mult, conform unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde.

Un sfert dintre românii chestionați au declarat că vor cheltui mult mai puțin cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, potrivit sondajului publicat de Avangarde. Dintre aceștia, 22% sunt din mediul urban şi 31% din mediul rural.

Un procent asemănător, 24%, au declarat că ,pentru sărbătorile de iarnă, vor cheltui mai puțin. 20% dintre respondenți sunt din mediul urban şi 31% din mediul rural.

Aproximativ o treime dintre cetățenii intervievați, 27%, au declarat că vor cheltui la fel. 26% trăiesc la oraș şi 27% în zona rurală.

Doar 16% dintre români au afirmat că vor cheltui mai mult de Sărbători (24% din mediul urban şi 7% din rural). Un procent infim de 2% au precizat că vor aloca mult mai mulți bani decât anul trecut.

Aproape jumătate dintre români vor cheltui mai puțin de Crăciun, comparativ cu 2024

În ceea ce privește Crăciunul, acesta vine cu prețuri mult mai mari decât anul trecut, așa că și bugetul cetățenilor este unul auster.

Aproape jumătate dintre persoanele intervievate, 46%, au recunoscut că vor cheltui mai puțin pentru Crăciun, comparativ cu 2024.

Dintre aceștia, 30% sunt din mediul urban, iar 47% din rural.

La polul opus se află 22% din populație care au spus că vor cheltui mai mult (40% din mediul urban şi 27% din rural). În timp ce 23% au declarat că vor cheltui la fel (21% din urban şi 22% din rural.

Venituri mai mici pentru jumătate dintre români, comparativ cu anul trecut

Un procent îngrijorător de 43% dintre români au răspuns că veniturile în 2025 au fost mai mici comparativ cu 2024 (47% din mediul urban şi 33% din mediul rural).

În cazul a 33% dintre respondenți veniturile au fost la fel (21% din mediul urban şi 29% din rural), iar 30% au avut venituri mai mari (30% din urban şi 37% din rural).

Peste jumătate dintre români stau acasă de Revelion 2026

Întrebați unde petrec de obicei Revelionul, 56% au răspuns că acasă (56% din mediul urban şi 61% din rural), 7% la părinţi/bunici/familie (6% din mediul urban şi 10% din mediul rural), 15% la prieteni acasă (16% din mediul urban şi 11% rural).

Răspunsurile sunt aproape similare în ceea ce privește locul unde vor petrece anul acesta Revelionul, respectiv: 59% acasă (55% respondenți din mediul urban şi 60% din rural), 8% la părinți/bunici/familie (6% din urban și 9% din rural),

13% la prieteni acasă (15% din mediul urban şi 12% din rural), 11% la hotel/pensiune etc în altă localitate decât în cea în care locuiesc (13% din urban şi 9% din rural) şi 6% la hotel/restaurant/bar/club etc în localitatea în care locuiesc (8% din mediul urban şi 3% din rural).

Peste 80% dintre români petrec Crăciunul acasă

În ceea ce priveşte Crăciunul, cei mai mulți dintre participanții la sondaj (82%) au răspuns că îl vor petrece acasă (80% din mediul urban şi 82% din mediul rural), 8% la prieteni/familie (8% atât în mediul urban cât și în cel rural), 7% că vor pleca în altă localitate (8% din mediul urban şi 5% din mediul rural) şi 2% că vor pleca în străinătate (3% din mediul urban şi 1% din rural).

Pe de altă parte, întrebați dacă consideră că familia lor, strict din punct de vedere financiar, trăiește mai bine, la fel sau mai prost decât în exact aceeaşi perioadă de anul trecut, aproape o treime dintre români, 27%, au răspuns că mult mai prost (33% din mediul urban şi 11% din mediul rural)

Un procent similar, 28%, au declarat că trăiesc mai prost (21% din mediul urban şi 37% din mediul rural). 36% dintre respondenți au spus că nivelul de trai s-a menținut neschimbat comparativ cu anul trecut.

Doar 7% au precizat că trăiesc mai bine (9% din mediul urban şi 5% din mediul rural). Pentru 1% dintre cetățeni nivelul de trai este mult mai bun decât anul trecut( toți din mediul urban).

Din punct de vedere al perspectivei pentru anul 2026 legate de situația financiară, 31% consideră că familia lor va trăi mult mai prost (37% din mediul urban şi 14% din mediul rural), 28% mai prost (21% din mediul urban şi 41% din rural), 27% la fel (25% din mediul urban şi 33% din rural), 10% mai bine (12% din urban şi 7% din rural) şi 1% mult mai bine (2% din urban şi 1% din rural).

Sondajul privind Sărbătorile de iarnă – comportament şi aşteptări a fost realizat telefonic în perioada 18 – 22 decembrie 2025, pe un eșantion de 900 de subiecți. Marja de eroare este de plus/minus 3,3%, la un nivel de încredere de 95%.

FOTO: Envato

