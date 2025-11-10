Prima pagină » Economic » Bogații devin și mai bogați: Banca Transilvania, profit de 3,3 miliarde lei în primele 9 luni din an

10 nov. 2025, 14:39, Economic
Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, continuă să își consolideze poziția de lider pe piață. Instituția a raportat un profit net de 3,27 de miliarde de lei în primele nouă luni ale anului. Profitul net al băncii a fost de 2,29 mld. lei la finalul lunii septembrie, cu 7,9% mai mult decât aceeași perioadă a anului trecut, conform Ziarului Financiar

Banca Transilvania a raportat un profit net de 3,26 mld. lei la nivel de grup în primele nouă luni din 2025, în scădere de la 3,9 mld. lei din aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce veniturile operaţionale au urcat la 8,47 mld. lei de la 7,2 mld. lei, se arată în raportul trimestrial publicat luni la Bursa de Valori.

„Banca Transilvania a înregistrat o creştere solidă a activităţii, susţinută de investiţii semnificative în tehnologie, reţea, echipă şi în fundaţia operaţională a băncii, depăşind în acelaşi timp pragul de 20 de miliarde de euro în credite nete. Toate acestea, împreună cu dezvoltarea infrastructurii BT, pregătesc banca pentru noi etape de dezvoltare. Mediul economic continuă să fie provocator, dar rămânem încrezători că România va reveni, într-un orizont mediu, la creştere economică peste media europeană”, a spus Ömer Tetik, director general BT.

BT a ajuns la active de 213,2 miliarde lei, după primele 9 luni

Directorul general al BT crede că România va reveni la creșterea economică peste media europeană, deși mediul economic contiună să fie provocator. „Toate acestea pregătesc banca pentru noi etape de dezvoltare. Mediul economic rămâne provocator, dar suntem încrezători că România va reveni, într-un orizont mediu, la o creștere economică peste media europeană".

Grupul financiar a ajuns la active totale de 213,2 mld. lei, o creștere de 3% față de finalul anului trecuti și aproape 7% peste nivelul din septebmrie 2024. De asemenea, creditele și creanțele din leasing nete au urcat la 104,2 mld. lei, cu un avans de 8,1% față de începutul anului și de 10,7% față de septembrie 2024. Veniturile operaționale au urmat trendul ascendent, astfel că venitul net din dobânzi a crescut cu 20,2% față de primele nouă luni din 2024, iar venitul net din taxe și comisioane a crescut cu 12,1%. Numărul de operațiuni realizate de persoanele fizice și companii a crescut cu aproximativ 19% față de 2024.

