27 oct. 2025, 19:36, Economic
Piața produselor de lux nu mai garantează randamente sau stabilitate financiară. Clienții investesc tot mai mult în experiențe, calitate și prestigiu, nu într-un randament economic. Un studiu EY România arată noi modalități prin care brandurile de lux își pot reface legăturile cu clienții și care pot răspunde provocărilor din piață. 

Sectorul global al produselor de lux se confruntă cu dificultăți, iar casele de modă și mărcile de lux înregistrează scăderi de vânzări semnificative. Creșterea inflației, consumul în scădere și tinerii mai precauți cu banii sunt semnalele de alarmă pentru retailerii de lux care ar trebui să se întoarcă la elementele esențiale ca să identifice modalități eficiente de a se transforma. Conform studiului EY Luxury Client Index 2025, vânzările second-hand și închirierea de produse proprii ar putea revigora piața produselor de lux.

Clienții cumpără produse pentru calitatea lor

Pentru 71% dintre clienți, motivația este dorința de a avea produse de înaltă calitate, în timp ce pentru 32% articolele de lux sunt un simbol al statutului. Pentru cei mai mulți, existența unei etichete de marcă reprezintă un punct de atracție și spun că alegerea etichetei se află în topul motivelor pentru care achiziționează un produs. De asemenea, deținerea unui produs calitativ este mai importantă decât exclusivitatea, promovarea de către o personalitate, personalizarea sau preț. Clienții de produse de lux sunt mult mai motivați de statut decât de alte segmente.

Raportul calitate-preț, problema produsele de lux

Diferența dintre calitatea și prețul unui produs de lux îi determină pe oameni să renunțe la achiziție. Mai bine de jumătate dintre clienții din generația X sunt predispuși să renunțe la achiziția unui produs de lux din cauza prețului. De cealaltă parte sunt cumpărătorii care amână o astfel de achiziție până când brandul oferă o reducere sau până când produsul este vândut într-un outlet.

Consumatorii tineri sunt principalii responsabili pentru creșterea interesului pentru produsele de lux second-hand. Mai mult de jumătate dintre clienți ar cumpăra un produs second-hand direct de la un brand de lux și tot jumătate ar fi dispuși să închirieze produsul în loc să-l cumpere. Piața de revânzare a bunurilor de lux a crescut semnificativ deși marile branduri au evitat pe cât posibil revânzarea pentru a-și menține exclusivitatea. Acum, marile branduri și case de lux ar trebui să facă experiențe personalizate pentru clienți. Cei mai mulți dintre consumatorii spun că ar fi dispuși să plătească pentru acces la produse noi, deschideri de magazine sau petreceri VIP.

