Prima pagină » Actualitate » Mega-dosar de CONTRABANDĂ cu mărfuri de lux. Maraton de audieri DIICOT soldat cu arestarea a doi șefi IPJ Timiș

Mega-dosar de CONTRABANDĂ cu mărfuri de lux. Maraton de audieri DIICOT soldat cu arestarea a doi șefi IPJ Timiș

23 oct. 2025, 15:10, Actualitate
Mega-dosar de CONTRABANDĂ cu mărfuri de lux. Maraton de audieri DIICOT soldat cu arestarea a doi șefi IPJ Timiș

Procurorii de la DIICOT Caraș-Severin au făcut un maraton de audieri noaptea trecută într-un dosar de contrabandă cu mărfuri de lux. Peste 30 de suspecți au fost audiați, doi șefi din IPJ Timiș și mai mulți foști polițiști au fost reținuți, iar adjunctul inspectoratului din același județ este vizat de anchetă și a fost plasat sub control judiciar. 

După cele 60 de percheziții făcute ieri în județele Timiș și Arad, peste 30 de suspecți au fost audiați la DIICOT în dosarul de contrabandă cu mărfuri de lux. Gruparea e acuzată că aducea parfumuri, îmbrăcăminte și bijuterii contrafăcute din Turcia. Rețeaua le vindea „la negru” fiind sprijinită de unii polițiști și funcționari din instituții cu atribuții de control. Printre cei vizați se află și doi șefi din IPJ Timiș, dar și mai mulți polițiști.

Cum funcționa contrabanda cu mărfuri de lux

Gruparea extinsă era condusă de un cetățean străin și avea ca specific comercializarea de bijuterii din metale prețioase, introduse ilegal în România din Turcia. Pe lângă bijuterii, aceștia au introdus în țară și articole vestimentare, încălțăminte și parfumuri, majoritatea inscripționate cu însemnele unor branduri cunoscute. Mărfurile contrafăcute erau introduse pe piață prin intermediul unor societăți comerciale controlate de membrii grupării. Aceste societăți nu figurau în documentele de contabilitate și nu achitau nimic bugetului de stat. Ca să acopere sumele uriașe pe care le obțineau, suspecții au recurs la achiziții fictive pe teritoriul României și la achiziția de imobile cu valoare mare pe numele unor persoane de încredere.

Doi șefi din IPJ Timiș au fost reținuți 24 de ore

Printre cei vizați în dosar se numără doi șefi din IPJ Timiș, angajați din poliție și pensionari din sistem, dar și șefa SJA. Aceștia au fost audiați de procurorii DIICOT după ce le-au fost percheziționate casele și birourile. După ore întregi de audieri, șeful Biroului de Invetigare a Criminalității Economice, Cosmin Stănciulescu și șefa Serviciului Județean Anticorupție Timiș, Mihaela Ianăși, au fost reținuți pentru 24 de ore. Pe lângă aceștia, au fost arestați și unii polițiști pensionați, iar adjunctul șefului IPJ Timiș, Florin Bolbos a fost plasat sub control judiciar. Toți suspecții vor fi duși în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Deshumare în dosarul „Pantelimon”. Medicii sunt acuzați de omor. Ce caută procurorii? Avocat: „Este una dintre cele mai intruzive măsuri”

Statul român a scăpat de tot hăţurile. Un căpitan SRI fictiv a înfiinţat o structură fantomă şi a recrutat foşti militari pentru misiuni inexistente

Citește și

POLITICĂ Sorin Grindeanu a făcut anunțul. Când va fi ales CANDIDATUL PSD pentru Primăria Capitalei
16:15
Sorin Grindeanu a făcut anunțul. Când va fi ales CANDIDATUL PSD pentru Primăria Capitalei
VIDEO Purtătoarea de cuvânt a Guvernului avertizează că proprietarii blocului din Rahova ar putea să își PIARDĂ apartamentele dacă imobilul va fi demolat
16:10
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului avertizează că proprietarii blocului din Rahova ar putea să își PIARDĂ apartamentele dacă imobilul va fi demolat
ULTIMA ORĂ Premierul Ilie Bolojan își publică diplomele după ce presa a scris că ar fi probleme cu anii de studii. De vină pentru neconcordanțe, ARMATA
15:05
Premierul Ilie Bolojan își publică diplomele după ce presa a scris că ar fi probleme cu anii de studii. De vină pentru neconcordanțe, ARMATA
METEO Vremea în Capitală: ANM anunță temperaturi maxime de 20 de grade până vineri
14:56
Vremea în Capitală: ANM anunță temperaturi maxime de 20 de grade până vineri
NEWS ALERT Se complică lupta pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea TV Anca Alexandrescu tocmai și-a anunțat candidatura: “99% candidez”. Cine o va susține
14:43
Se complică lupta pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea TV Anca Alexandrescu tocmai și-a anunțat candidatura: “99% candidez”. Cine o va susține
POLITICĂ După 2 luni, postul lăsat liber de Dragoş Anastasiu încă nu a fost ocupat. Premierul Bolojan continuă să fie propriul său subaltern
14:24
După 2 luni, postul lăsat liber de Dragoş Anastasiu încă nu a fost ocupat. Premierul Bolojan continuă să fie propriul său subaltern
Mediafax
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE la ocuparea forței de muncă
Digi24
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Mediafax
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta schimbarea orei mersul trenurilor
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Digi24
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia"
Cancan.ro
Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Declarațiile sfâșietoare făcute de familia Biankăi, fata găsită moartă alături de iubitul ei: „Am rămas doar cu poza ei”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Test în România cu o mașină hibridă cu funcție de generator. Poate alimenta orice în zone remote
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Capital.ro
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial (SURSE)
Evz.ro
Prada, a doua nepoată a lui Tzancă a fugit de acasă. Abia o recuperase pe Gucci
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis tatăl este de-a dreptul HALUCINANT. A uimit autoritățile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Câinii pot fi „dependenți” de jucării