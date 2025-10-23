Procurorii de la DIICOT Caraș-Severin au făcut un maraton de audieri noaptea trecută într-un dosar de contrabandă cu mărfuri de lux. Peste 30 de suspecți au fost audiați, doi șefi din IPJ Timiș și mai mulți foști polițiști au fost reținuți, iar adjunctul inspectoratului din același județ este vizat de anchetă și a fost plasat sub control judiciar.

După cele 60 de percheziții făcute ieri în județele Timiș și Arad, peste 30 de suspecți au fost audiați la DIICOT în dosarul de contrabandă cu mărfuri de lux. Gruparea e acuzată că aducea parfumuri, îmbrăcăminte și bijuterii contrafăcute din Turcia. Rețeaua le vindea „la negru” fiind sprijinită de unii polițiști și funcționari din instituții cu atribuții de control. Printre cei vizați se află și doi șefi din IPJ Timiș, dar și mai mulți polițiști.

Cum funcționa contrabanda cu mărfuri de lux

Gruparea extinsă era condusă de un cetățean străin și avea ca specific comercializarea de bijuterii din metale prețioase, introduse ilegal în România din Turcia. Pe lângă bijuterii, aceștia au introdus în țară și articole vestimentare, încălțăminte și parfumuri, majoritatea inscripționate cu însemnele unor branduri cunoscute. Mărfurile contrafăcute erau introduse pe piață prin intermediul unor societăți comerciale controlate de membrii grupării. Aceste societăți nu figurau în documentele de contabilitate și nu achitau nimic bugetului de stat. Ca să acopere sumele uriașe pe care le obțineau, suspecții au recurs la achiziții fictive pe teritoriul României și la achiziția de imobile cu valoare mare pe numele unor persoane de încredere.

Doi șefi din IPJ Timiș au fost reținuți 24 de ore

Printre cei vizați în dosar se numără doi șefi din IPJ Timiș, angajați din poliție și pensionari din sistem, dar și șefa SJA. Aceștia au fost audiați de procurorii DIICOT după ce le-au fost percheziționate casele și birourile. După ore întregi de audieri, șeful Biroului de Invetigare a Criminalității Economice, Cosmin Stănciulescu și șefa Serviciului Județean Anticorupție Timiș, Mihaela Ianăși, au fost reținuți pentru 24 de ore. Pe lângă aceștia, au fost arestați și unii polițiști pensionați, iar adjunctul șefului IPJ Timiș, Florin Bolbos a fost plasat sub control judiciar. Toți suspecții vor fi duși în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Deshumare în dosarul „Pantelimon”. Medicii sunt acuzați de omor. Ce caută procurorii? Avocat: „Este una dintre cele mai intruzive măsuri”

Statul român a scăpat de tot hăţurile. Un căpitan SRI fictiv a înfiinţat o structură fantomă şi a recrutat foşti militari pentru misiuni inexistente