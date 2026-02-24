Saloane de lux pe Aeroportul Otopeni. CNAB a lansat licitația pentru dezvoltarea și operarea a două lounge-uri premium

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), a transmis că a lansat, în cursul lunii februarie, licitația pentru dezvoltarea și operarea a două Business Lounge-uri din cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București, de peste 600 metri pătrați. Saloanele vor fi amplasate în Terminalul Plecări, unul în zona Schengen, iar celălalt în zona Non-Schengen.

Noile lounge-uri vor integra soluții moderne de amenajare, zone dedicate relaxării, oferte gastronomice adaptate diversității pasagerilor, precum și facilități digitale menite să optimizeze experiența de călătorie. De asemenea, CNAB a anunțat că firmele interesate pot să depună oferte pentru unul sau pentru ambele spații, iar contractele au o durată de 10 ani și permit investiții solide și sustenabile într-nul dintre cele mai dinamice spații comerciale din România. Procesul de atribuire se va desfășura printr-o competiție transparentă, organizată la Bursa Română de Mărfuri.

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu a anunțat că aceste lounge-uri vor oferi o experiență premium, care va răspunde exigențelor „pasagerului modern”. Compania Națională Aeroporturi București a transmis că își dorește modernizarea și creșterea calității serviciilor pentru a transforma Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București într-un reper regional al serviciilor aeroportuare premium.

