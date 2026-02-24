Prima pagină » Economic » Consiliul Concurenței aprobă preluarea lanțului românesc de magazine La Cocoș de către proprietarul Kaufland și Lidl. Ce condiții trebuie să respecte

24 feb. 2026, 14:45, Economic
Consiliul Concurenței a anunțat, marți, într-un comunicat, că a autorizat achiziționarea lanțului românesc de supermarketuri La Cocoș de către grupul german Schwarz, care mai deține și lanțurile Lidl și Kaufland, prezente în România. Aprobarea vine la 8 luni de când germanii au anunțat decizia de a cumpăra lanțul de supermarketuri românești. 

Una dintre condițiile principale impuse de Consiliul Concurenței a fost ca viitorul proprietar La Cocoș să mențină adaosul comercial practicat la acest moment de magazine. Instituția pentru concurență a menționat că permite tranzacția „cu condiții”, în urma investigației derulate în acest caz. Astfel, grupul german Schwarz s-a angajat să mențină strategia actuală de preț a magazinelor, fără a depăși marja brută de referință, pentru o perioadă de 4 ani de la finalizarea tranzacției și să nu închidă și să nu limiteze activitatea rețelei La Cocoș pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea tranzacției.

„Acesta este al doilea caz din istoria autorităţii în care am declanşat o investigaţie în analiza unei concentrări economice, ceea ce evidenţiază importanţa acestei tranzacţii şi impactul său potenţial asupra pieţei. Ca urmare, autorizarea a fost condiţionată de angajamente clare, menite să protejeze concurenţa şi interesele consumatorilor. Acestea asigură menţinerea modelului comercial al reţelei La Cocoş, caracterizat prin preţuri reduse şi volume mari de vânzări, protejarea furnizorilor şi menţinerea unui nivel adecvat de concurenţă pe piaţa de retail alimentar. În același timp, angajamentele prevăd investiții pentru extinderea rețelei la nivel național, cu păstrarea aceluiași model de business orientat către prețuri accesibile, astfel încât să se se exercite o presiune concurențial, în special asupra prețurilor, în cât mai multe zone din țară”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliul Concurenței.

Fondat în 2014, la Ploiești, de antreprenorul Iulian Nica, La Cocoș este cunoscut pentru politica prețurilor mici și pentru faptul că a introdus conceptul cu trei niveluri de preț, în funcție de cantitatea achiziționată. În 2024, retailerul a sărit de pragul de 1 mld. lei, iar pachetul majoritar de acțiuni a fost cumpărat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și fondurile de investiții CEECAT Capital și Morphosis Capital.

Cumpărătorul își asumă extinderea rețelei La Cocoș la nivel național

În plus, Schwarz îşi asumă extinderea reţelei La Cocoş la nivel naţional, prin deschiderea sau demararea procedurilor pentru deschiderea de magazine în următorii cinci ani. Această măsură are ca scop creşterea accesibilităţii consumatorilor la acest format de magazin şi intensificarea concurenţei pe piaţa de retail. În ansamblu, angajamentele asigură continuitatea modelului de afaceri actual, care urmăreşte să ofere clienţilor produse la preţuri reduse, competitive pe pieţele locale, prin aplicarea unor marje brute limitate, urmând totodată politica de expansiune, cu menţinerea formatului de business şi a independenţei din punct de vedere operaţional şi comercial.

„Grupul Schwarz și-a asumat o serie de angajamente menite să înlăture îngrijorările concurențiale identificate în analiza tranzacției, atât în ceea ce privește nivelul prețurilor și menținerea modelului comercial specific La Cocoș, cât și în raport cu structura și dinamica pieței comerțului cu amănuntul de produse de consum curent. În România, activitatea grupului Schwarz se concentrează, în principal, pe piața comerțului cu amănuntul de produse de consum curent, preponderent alimentare, prin intermediul magazinelor Kaufland și Lidl.

De asemenea, grupul Schwarz va menține societatea La Cocoș separată de structurile corporative și operaționale ale Kaufland România și Lidl România, pentru o perioadă de 5 ani. În acest fel se va păstra independența comercială a La Cocoș și se vor limita efectele unei posibile consolidări excesive pe piața comerțului cu amănuntul de produse de larg consum.”

INEDIT Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului
17:06
Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului
FLASH NEWS Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
17:05
Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
FLASH NEWS Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
17:04
Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
CONTROVERSĂ CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”
16:57
CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”
SPORT Cezar Creţu a câştigat primul său trofeu din acest an și are o urcare spectaculoasă în clasamentul ATP
16:54
Cezar Creţu a câştigat primul său trofeu din acest an și are o urcare spectaculoasă în clasamentul ATP
UTILE Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei
16:53
Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei

