Prima pagină » Economic » Cât a ajuns să coste o sticlă de apă plată, în Mega Image. Reacția APC România: „Apă la preț de lapte”

Cât a ajuns să coste o sticlă de apă plată, în Mega Image. Reacția APC România: „Apă la preț de lapte”

26 aug. 2025, 17:01, Economic
Cât a ajuns să coste o sticlă de apă plată, în Mega Image. Reacția APC România:

Într-un mesaj postat pe Facebook, Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a anunțat că apa îmbuteliată din supermarkete a ajuns la fel de scumpă ca laptele.

Un litri de apă îmbuteliată costă acum 4,19 lei după valul de scumpiri cauzat de majorarea TVA.

„Au explodat prețurile la apă minerală naturală plată! Un litru de apă minerală plată Dorna se vinde la Mega Image cu 4,19 lei! Apă minerală naturală plată la preț de lapte??? Ce e de făcut? Încotro se îndreaptă nivelul de trai al românilor”, se întreabă APC.

Românii plătesc mai mult pentru apă decât spaniolii

Apa îmbuteliată din România este printre cele mai scumpe din Europa. Românii plătesc mai mulți bani pentru o sticlă cu apă decât în Grecia, Spania sau Italia. O sticlă cu apă de 0,5 litiri într-un magazin de cartier din sectorul trei al Capitalei a costat anul trecut 3,50 lei, potrivit unui reprotaj de pe Digi24. Într-o benzinărie o apă a costat 5, 50 lei. La un magazin dintr-un aeroport, sticla cu apă costă 15,50 lei.

În alte țări, dreptul la apă potabilă este garantat. De exemplu, în Spania, o țară foarte călduroasă, sunt fântâni în toate orașele, satele și stațiunile turistice. Oricine poate veni să-și umple sticla și să-și potolească setea. Sau poate să cumpere o apă de la supermarket. Costă numai 40 de eurocenți. La terasă costă 1,20 euro, iar la aeroport este 1,50 euro.  În Italia, o sticlă de apă la jumătate de litru costă 20 de eurocenți în supermarkete. Iar în magazinele din Grecia, același produs se vinde cu 80 de eurocenți.

Turiștii români, surprinși de PREȚUL apei în magazinele din Grecia

Românii sunt atrași în fiecare sezon estival de insulele grecești cu plaje spectaculoase, dar și de prețurile mai accesibile decât cele de pe litoralul românesc. Printre insulele preferate de români în Grecia se numără Zakynthos, Creta, Corfu, Lefkada, Thassos și Kefalonia. În Atena, apa de la robinet este curată și sigură pentru consum.

De altfel, Grecia este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor din țara noastră. Unul dintre aceștia, aflat în concediu pe insula Kefalonia, a sesizat, pe un grup online destinat călătoriilor în Grecia, cât de mic este prețul unei sticle de apă plată în magazine.

„O sticlă de apă plata de 0,5 litri costă la un supermarket de pe insulă între 0,16 și 0,2 euro. Adică între 80 de bani și un leu. Cred că pe continent este și mai ieftină. La noi nu găsești sub 2,5 lei în supermarket”, a scris el, potrivit Adevărul.

SURSA FOTO: Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România

Autorul recomandă: TOP 3 tarife apă potabilă în România. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri și pe ce loc se află Bucureștiul

Citește și

VIDEO Comisia Europeană RESPINGE amenințările lui Trump privind noi tarife comerciale /UE își menține „suveranitatea” în sectorul digital
15:34
Comisia Europeană RESPINGE amenințările lui Trump privind noi tarife comerciale /UE își menține „suveranitatea” în sectorul digital
ECONOMIE Compania Argus Constanța, CUMPĂRATĂ de un gigant în producția de ulei din Bulgaria. La cât este cotată achiziția
15:20
Compania Argus Constanța, CUMPĂRATĂ de un gigant în producția de ulei din Bulgaria. La cât este cotată achiziția
ECONOMIE Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
13:14
Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
ECONOMIE Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”
13:04
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”
ECONOMIE Date BNR: SOLDUL creditului neguvernamental a crescut cu 0,5% în luna iulie
11:37
Date BNR: SOLDUL creditului neguvernamental a crescut cu 0,5% în luna iulie
ANALIZĂ Germania se reînarmează prima dată după al II-lea Război Mondial! Cum arată planul pentru cea mai puternică ARMATĂ a Europei și câți bani va înghiți
07:30
Germania se reînarmează prima dată după al II-lea Război Mondial! Cum arată planul pentru cea mai puternică ARMATĂ a Europei și câți bani va înghiți
Mediafax
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Descoperire în Vrancea: 23.300 de bancnote false în valoare de 4,1 milioane de euro
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Noi detalii în cazul lui Emil Gânj! Criminalul din Mureș este căutat în tunelurile subterane construite de Ceaușescu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Misterul din Triunghiul Bermudelor, lămurit științific. Explicația e banală, dar neașteptată
A1
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Ce este „otrovertul”, noul concept prin care poate fi descrisă o persoană?
EDUCAȚIE O profesoară din străinătate a încasat lunar un SALARIU care i-ar putea indigna pe profesorii din România, deși n-a mai predat din 2009
18:28
O profesoară din străinătate a încasat lunar un SALARIU care i-ar putea indigna pe profesorii din România, deși n-a mai predat din 2009
HOROSCOP ZODIA care va termina vara în genunchi, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
18:23
ZODIA care va termina vara în genunchi, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
ENERGIE Scandalul facturilor la energie/ Ministrul Ivan a cerut la ANRE să verifice de ce întârzie facturile
18:18
Scandalul facturilor la energie/ Ministrul Ivan a cerut la ANRE să verifice de ce întârzie facturile
ACTUALITATE Inspecția Muncii a aplicat AMENZI de peste 7,4 milioane lei în sectorul construcțiilor. 291 de persoane, descoperite că prestau muncă nedeclarată
18:15
Inspecția Muncii a aplicat AMENZI de peste 7,4 milioane lei în sectorul construcțiilor. 291 de persoane, descoperite că prestau muncă nedeclarată
ACTUALITATE George Simion IRONIZEAZĂ măsurile lui Bolojan: „Bine că nu sunt eu președinte”
18:07
George Simion IRONIZEAZĂ măsurile lui Bolojan: „Bine că nu sunt eu președinte”
POLITICĂ Radu Oprea anunță curățenie generală la vârful companiilor de stat: „Numărul de persoane din Consiliile de Administrație va scădea”
18:00
Radu Oprea anunță curățenie generală la vârful companiilor de stat: „Numărul de persoane din Consiliile de Administrație va scădea”