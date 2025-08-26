Cât a ajuns să coste o sticlă de apă plată, în Mega Image. Reacția APC România: „Apă la preț de lapte”

Într-un mesaj postat pe Facebook, Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a anunțat că apa îmbuteliată din supermarkete a ajuns la fel de scumpă ca laptele.

Un litri de apă îmbuteliată costă acum 4,19 lei după valul de scumpiri cauzat de majorarea TVA.

„Au explodat prețurile la apă minerală naturală plată! Un litru de apă minerală plată Dorna se vinde la Mega Image cu 4,19 lei! Apă minerală naturală plată la preț de lapte??? Ce e de făcut? Încotro se îndreaptă nivelul de trai al românilor”, se întreabă APC.

Românii plătesc mai mult pentru apă decât spaniolii

Apa îmbuteliată din România este printre cele mai scumpe din Europa. Românii plătesc mai mulți bani pentru o sticlă cu apă decât în Grecia, Spania sau Italia. O sticlă cu apă de 0,5 litiri într-un magazin de cartier din sectorul trei al Capitalei a costat anul trecut 3,50 lei, potrivit unui reprotaj de pe Digi24. Într-o benzinărie o apă a costat 5, 50 lei. La un magazin dintr-un aeroport, sticla cu apă costă 15,50 lei.

În alte țări, dreptul la apă potabilă este garantat. De exemplu, în Spania, o țară foarte călduroasă, sunt fântâni în toate orașele, satele și stațiunile turistice. Oricine poate veni să-și umple sticla și să-și potolească setea. Sau poate să cumpere o apă de la supermarket. Costă numai 40 de eurocenți. La terasă costă 1,20 euro, iar la aeroport este 1,50 euro. În Italia, o sticlă de apă la jumătate de litru costă 20 de eurocenți în supermarkete. Iar în magazinele din Grecia, același produs se vinde cu 80 de eurocenți.

Turiștii români, surprinși de PREȚUL apei în magazinele din Grecia

Românii sunt atrași în fiecare sezon estival de insulele grecești cu plaje spectaculoase, dar și de prețurile mai accesibile decât cele de pe litoralul românesc. Printre insulele preferate de români în Grecia se numără Zakynthos, Creta, Corfu, Lefkada, Thassos și Kefalonia. În Atena, apa de la robinet este curată și sigură pentru consum.

De altfel, Grecia este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor din țara noastră. Unul dintre aceștia, aflat în concediu pe insula Kefalonia, a sesizat, pe un grup online destinat călătoriilor în Grecia, cât de mic este prețul unei sticle de apă plată în magazine.

„O sticlă de apă plata de 0,5 litri costă la un supermarket de pe insulă între 0,16 și 0,2 euro. Adică între 80 de bani și un leu. Cred că pe continent este și mai ieftină. La noi nu găsești sub 2,5 lei în supermarket”, a scris el, potrivit Adevărul.

SURSA FOTO: Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România

