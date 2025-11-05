Prima pagină » Economic » Ce măsuri iau ungurii și polonezii pentru mamele tinere și pentru a crește natalitatea. Bucureștiul, inert la sângerarea demografică

Ce măsuri iau ungurii și polonezii pentru mamele tinere și pentru a crește natalitatea. Bucureștiul, inert la sângerarea demografică

05 nov. 2025, 13:57, Economic
Ce măsuri iau ungurii și polonezii pentru mamele tinere și pentru a crește natalitatea. Bucureștiul, inert la sângerarea demografică

O bună parte din statele europene se lovesc de scăderea demografiei, fie din cauza îmbătrânirii, fie a depopulării și cele mai mari conflicte între guverne se dau acum pentru cea mai valoroasă resursă, oamenii. Polonia și Ungaria au găsit o soluție pentru a deveni mai atrăgătoare pentru oameni: o politică de impozit pe venit zero pentru familiile care au cel puțin doi copii, arată Ziarul Financiar. Prin comparație, guvernele de la București nu au luat nicio măsură cu efecte pentru a păstra forța de muncă în țară. Doar în ultimii 20 de ani, peste 3 milioane de români au plecat la muncă în țări precum Italia, Spania sau Franța și populația țării scade an de an. Mai mult, numărul de copii care se nasc în țară s-a înjumătățit în ultimii 35 de ani. De exemplu, în 1990 s-au născut aproximativ 315.000 de copii în România, iar în 2024 mai puțin de 150.000.   

Statele occidentale, mai bogate pot să atragă oamenii prin salarii ofertante, dar statele est-europene sunt nevoite să-i „producă” sau să găsească soluții pentru a-i ține pe loc. Premierul maghiar, Viktor Orban, a venit la începutul anului cu cel mai îndrăzneț pachet de reforme de protecție socială din Europa. Reforma, care a sărit în ochii tuturor, prevede exceptarea pe viață de la plata impozitului pe venit pentru mamele cu doi sau mai mulți copii. Deși criticii au contestat inițiativa și au comparat-o cu modelul „mamelor eroine” din comunism, a fost salutată și de Polonia care a adoptat măsuri similare.

Cum vor Polonia și Ungaria să crească natalitatea

Reforma impozitului zero pe venit pentru mamele cu doi sau mai mulți copii este un minim efort din partea statelor care vor să crească demografia, ținând cont de costurile mari ale vieții. Demersul Ungariei a început treptat, de la 1 octombrie, cu aproximativ 250.000 de mame care au trei copii. Pentru cele cu doi copii, exceptarea se va face treptat pe parcursul a 4 ani, în funcție de vârstă, deci până în 2026, nicio mamă cu vârsta până în 30 de ani nu va mai plăti impozit către stat. Există excepții și pentru femeile mai în vârstă, dar guvernul maghiar încurajează mamele tinere pentru că acestea pot avea mai mulți copii. Și nu s-au oprit aici, Ungaria a extins măsura și pentru mamele de până la 30 de ani, care nu vor mai plăti impozit de la 1 ianuarie 2026.

Karol Nawrocki a luat ca exemplu inițiativa lui Orban și a promis în campania electorală pentru alegerile prezidențiale că va introduce politica de impozit pe venit zero pentru familiile care au cel puțin 2 copii. Și noul președinte al Poloniei s-a ținut de cuvânt, mai ales că țara are una dintre cele mai mici rate ale fertilității din lume. Astfel, oricine are responsabilități parentale și un venit mai mic de 33.000 de euro pe an beneficiază scutirea plății impozitului. „Taxele trebuie să fie mici, simple şi priete­noase cu familia“, spunea Nawrocki înainte de alegerile pe care le-a câştigat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Suntem din ce în ce mai puțini și mai bătrâni. INS confirmă, încă o dată, DECLINUL demografic al României

Criza demografică se adâncește în România. Tot mai mulți români aleg să plece DEFINITIV din țară. „DESTINAȚIILE” preferate

Citește și

EXCLUSIV Cea mai nouă ȚEAPĂ pe internet. Escrocii au luat în vizor platformele de freelancing și, în loc să te plătească pentru serviciile prestate, ajung să-ți fure datele personale
06:00
Cea mai nouă ȚEAPĂ pe internet. Escrocii au luat în vizor platformele de freelancing și, în loc să te plătească pentru serviciile prestate, ajung să-ți fure datele personale
FINANCIAR „Profetul” crizei financiare din 2008 vine cu un nou pariu și mizează pe decăderea inteligenței artificiale
20:13
„Profetul” crizei financiare din 2008 vine cu un nou pariu și mizează pe decăderea inteligenței artificiale
ECONOMIE O nouă investiție trece pe lângă România. Polonezii inaugurează o fabrică de piese pentru motoare electrice după o investiție de 42 de milioane euro
19:08
O nouă investiție trece pe lângă România. Polonezii inaugurează o fabrică de piese pentru motoare electrice după o investiție de 42 de milioane euro
FLASH NEWS Veste SURPRIZĂ din Spania: Digi România ar putea să fie vândut unei companii spaniole de telecomunicații. Suma vehiculată este de miliarde de euro
15:16
Veste SURPRIZĂ din Spania: Digi România ar putea să fie vândut unei companii spaniole de telecomunicații. Suma vehiculată este de miliarde de euro
ECONOMIE O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
18:11, 03 Nov 2025
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
ECONOMIE După scăderile monedei naționale, Isărescu sare în apărarea leului. Rezerva de valută a BNR crescut cu 330 milioane de euro
16:35, 03 Nov 2025
După scăderile monedei naționale, Isărescu sare în apărarea leului. Rezerva de valută a BNR crescut cu 330 milioane de euro
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Monede de bronz confiscate în Norvegia dezvăluie secretele comerțului antic și al vânzărilor ilegale