O bună parte din statele europene se lovesc de scăderea demografiei, fie din cauza îmbătrânirii, fie a depopulării și cele mai mari conflicte între guverne se dau acum pentru cea mai valoroasă resursă, oamenii. Polonia și Ungaria au găsit o soluție pentru a deveni mai atrăgătoare pentru oameni: o politică de impozit pe venit zero pentru familiile care au cel puțin doi copii, arată Ziarul Financiar. Prin comparație, guvernele de la București nu au luat nicio măsură cu efecte pentru a păstra forța de muncă în țară. Doar în ultimii 20 de ani, peste 3 milioane de români au plecat la muncă în țări precum Italia, Spania sau Franța și populația țării scade an de an. Mai mult, numărul de copii care se nasc în țară s-a înjumătățit în ultimii 35 de ani. De exemplu, în 1990 s-au născut aproximativ 315.000 de copii în România, iar în 2024 mai puțin de 150.000.

Statele occidentale, mai bogate pot să atragă oamenii prin salarii ofertante, dar statele est-europene sunt nevoite să-i „producă” sau să găsească soluții pentru a-i ține pe loc. Premierul maghiar, Viktor Orban, a venit la începutul anului cu cel mai îndrăzneț pachet de reforme de protecție socială din Europa. Reforma, care a sărit în ochii tuturor, prevede exceptarea pe viață de la plata impozitului pe venit pentru mamele cu doi sau mai mulți copii. Deși criticii au contestat inițiativa și au comparat-o cu modelul „mamelor eroine” din comunism, a fost salutată și de Polonia care a adoptat măsuri similare.

Cum vor Polonia și Ungaria să crească natalitatea

Reforma impozitului zero pe venit pentru mamele cu doi sau mai mulți copii este un minim efort din partea statelor care vor să crească demografia, ținând cont de costurile mari ale vieții. Demersul Ungariei a început treptat, de la 1 octombrie, cu aproximativ 250.000 de mame care au trei copii. Pentru cele cu doi copii, exceptarea se va face treptat pe parcursul a 4 ani, în funcție de vârstă, deci până în 2026, nicio mamă cu vârsta până în 30 de ani nu va mai plăti impozit către stat. Există excepții și pentru femeile mai în vârstă, dar guvernul maghiar încurajează mamele tinere pentru că acestea pot avea mai mulți copii. Și nu s-au oprit aici, Ungaria a extins măsura și pentru mamele de până la 30 de ani, care nu vor mai plăti impozit de la 1 ianuarie 2026.

Karol Nawrocki a luat ca exemplu inițiativa lui Orban și a promis în campania electorală pentru alegerile prezidențiale că va introduce politica de impozit pe venit zero pentru familiile care au cel puțin 2 copii. Și noul președinte al Poloniei s-a ținut de cuvânt, mai ales că țara are una dintre cele mai mici rate ale fertilității din lume. Astfel, oricine are responsabilități parentale și un venit mai mic de 33.000 de euro pe an beneficiază scutirea plății impozitului. „Taxele trebuie să fie mici, simple şi priete­noase cu familia“, spunea Nawrocki înainte de alegerile pe care le-a câştigat.

