Criza demografică se adâncește în România. Tot mai mulți români aleg să plece DEFINITIV din țară. „DESTINAȚIILE” preferate

România se confruntă cu o nouă criză demografică, pe fondul scăderii dramatice a numărului de români care se întorc acasă. După o scurtă perioadă de echilibru, fluxul migrațional s-a inversat, iar numărul celor care pleacă definitiv în străinătate depășește tot mai mult pe cel al celor care revin în țară.

Fenomenul „exodului” tinerilor din anii 2000 a revenit din nou în 2025. După o scurtă perioadă de optimism, România se confruntă din nou cu un val masiv de emigrare. Practic, în doar doi ani de zile, România a pierdut zeci de mii de locuitori activi, majoritatea aflați în plină maturitate profesională.

Conform datelor analizate de Profit.ro, în ultimii doi ani trendul de revenire a românilor din diaspora s-a inversat puternic, iar bilanțul demografic a devenit negativ. Dacă în 2022, statisticile arătau un semnal pozitiv: 54.839 de români s-au întors în țară, în timp ce 48.438 au emigrat, un plus net de 6.400 de persoane, care sugera o încetinire a exodului, acum situația s-a înrăutățit.

Practic, începând cu anul 2023, situația s-a deteriorat treptat. Numărul celor care s-au întors a scăzut brusc la 29.830, în timp ce emigranții au rămas constanți, la 48.600. Rezultatul, o pierdere netă de aproape 18.700 de persoane într-un singur an.

Tendința s-a accentuat în 2024, când doar 28.431 de români s-au întors, în timp ce 51.062 au ales să plece definitiv peste hotare. În doar doi ani, România a pierdut peste 40.000 de locuitori activi, ceea ce accentuează presiunea asupra pieței muncii și a sistemului de pensii.

Unde pleacă românii

Destinațiile preferate rămân în continuare Italia, Germania sau Spania, care continuă să atragă cei mai mulți români aflați în căutarea unui trai mai bun. În top urmează Austria și Franța, iar în afara Uniunii Europene, Canada, SUA și Elveția sunt principalele ținte ale emigranților români.

De remarcat este că Marea Britanie, una dintre destinațiile tradiționale ale diasporei românești, nu mai este raportată separat de Institutul Național de Statistică, ci inclusă în categoria „alte țări”, care însumează peste o treime din totalul emigrărilor în 2024.

Profilul celor care pleacă s-a schimbat radical

Dacă în trecut emigrația era un fenomen specific tinerilor, profilul celor care pleacă s-a schimbat radical. Tot mai multe persoane aflate la maturitate profesională, cu experiență și calificări solide, aleg să se stabilească definitiv în alte state.

În 2024, cei mai mulți emigranți aveau între 35 și 39 de ani, reprezentând peste 12% din total. Segmentul 30–34 de ani a fost de 8,1%, urmat de 25–29 de ani (7,4%) și 20–24 de ani (6,6%). În total, aproape un sfert dintre cei plecați aveau sub 35 de ani, iar categoria 40–44 de ani a atins aproape 10% din total.

Sociologii avertizează că plecarea acestor categorii de vârstă afectează grav forța de muncă calificată, dar și structura demografică pe termen lung.

„România pierde an de an oameni aflați în cea mai productivă perioadă a vieții. Este o hemoragie de capital uman care slăbește economia și reduce potențialul de dezvoltare”, avertizează un expert citat de Profit.ro.

Economiștii și demografii atrag atenția că, fără politici publice eficiente pentru sprijinirea reîntoarcerii românilor și crearea unor condiții de viață competitive, România riscă să intre într-o criză demografică severă în următorul deceniu.

Rata natalității este deja printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, iar exodul continuu de persoane active accentuează declinul populației. Potrivit proiecțiilor, populația României ar putea scădea sub 17 milioane de locuitori până în 2035, dacă trendul actual continuă.