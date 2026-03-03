Ministerul de Externe al Iranului a avertizat, marți, țările europene să nu se implice în campania SUA-Israel, împotriva Republicii Islamice, deoarece această mișcare „ar fi un act de război”, relatează Times of Israel.

„Ar fi un act de război”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baqaei. „Orice astfel de act împotriva Iranului ar fi considerat complicitate cu agresorii. Ar fi considerat un act de război împotriva Iranului”.

Germania, Franța și Marea Britanie au declarat, duminică, că ar putea lua „măsuri defensive proporționale pentru a distruge capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone la sursa lor”.

Ministrul Afacerilor Externe al Franței a declarat marți, la BFMTV-RMC, că avioanele Rafale franceze, staționate la Abu Dhabi, au fost mobilizate pentru a efectua „operațiuni de securizare a spațiului aerian” deasupra bazelor franceze.

„Au desfășurat operațiuni de securizare a spațiului aerian deasupra bazelor noastre și, prin urmare, a Emiratelor”, a confirmat Jean-Noël Barrot.

Șeful diplomației franceze, care nu a precizat natura acestor misiuni și, în special, dacă acestea vizau distrugerea dronelor care amenințau interesele franceze, asigură că „simpla prezență (a Franței) are un efect disuasiv”.

„Aceste avioane Rafale și piloții lor sunt mobilizați pentru a asigura securitatea influenței noastre”, afirmă Jean-Noël Barrot. Anunțul vine la două zile după ce o dronă iraniană a lovit o bază din Emiratele Arabe Unite unde se află soldați și avioane franceze.

Tot astăzi, Franța a anunțat că va trimite sisteme anti-drone și antirachetă în Cipru, după ce o bază aeriană britanică de acolo a fost vizată de drone, relatează agenția semi-oficială de știri cipriotă (CNA).

Baza Akrotiri, la sud-vest de Limassol, este una dintre cele două baze pe care Regatul Unit le-a păstrat în fosta colonie de la obținerea independenței în 1960.

Marea Britanie ia în considerare trimiterea unei nave de război în Cipru

Se pare că și Marea Britanie are în vedere trimiterea unei nave de război în Cipru pentru a ajuta la apărarea unei baze a Forțelor Aeriene Regale de amenințarea unui atac al dronelor și rachetelor iraniene.

Potrivit Sky News, au loc discuții despre desfășurarea distrugătorului HMS Duncan, un distrugător de tip 45, singurul echipament din arsenalul britanic capabil să doboare rachete balistice.

„Nimic nu este confirmat încă”, a declarat o sursă din Whitehall.

The Times a relatat că Ministerul Apărării intenționează să desfășoare nava HMS Duncan în regiune, în contextul escaladării războiului lui Donald Trump cu Iranul.

