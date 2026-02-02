Consiliul Concurenței a pus o serie de condiții dure pentru ca grupul Schwarz, proprietarul Kaufland și Lidl, să poată cumpăra retailerul românesc La Cocoș, conform econonomedia. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a anunțat că printre condiții se numără plafonarea adaousului și deschiderea de noi magazine La Cocoș.

O condiție principală, deja impusă, este ca viitorul proprietar să mențină adaosul comercial practicat la acest moment de magazine, spune președintele Consilului Concurenței. În cazul preluării magazinelor La Cocoș de către grupul Schwarz a fost declanșată o investigație cu privire la compatibilitatea operațiunii cu mediul concurențial. În 2025, grupul german, care deține Kaufland și Lidl, a anunțat că vrea să preia majoritatea acțiunilor companiei românești.

„La Cocoș este în curs de a fi preluat de Kaufland. Acolo deja am ajuns la niște angajamente pe care le-am solicitat din partea grupului Kaufland. Ele au fost testate public, vom face anumite modificări, dar în esență pare să fie ok, din piață nu ne-au venit reacții ostile. Vom finaliza în curând această tranzacție. Acolo ce vrem de fapt? Vrem ca modelul acesta low-cost al La Cocoș să fie păstrat și să fie și dezvoltat. De aceea, aceste angajamente sunt noi, ca abordare, pentru noi. Le cerem să ne garanteze că vor păstra modelul acesta low-cost. Acolo preîntâmpinăm anumite întrebări. De exemplu, le-am plafonat adaosul pe care îl pot practica. Dar adaosul global, nu produs cu produs. Am lua-o razna dacă am sta să verificăm ce adaos are fiecare sortiment de biscuiți și de salam. Angajamentul este că actualele adaosuri medii vor fi păstrate”, a spus Bogdan Chirițoiu.

A doua condiție impusă de Consiliul Concurenței este ca Schwarz să realizeze o serie de investiții. Gigantul neamț ar trebui să investească în dezvoltarea rețelei după tranzacție și să deschidă 15 magazine noi. Companiile din cadrul grupului Schwarz anunțau că intenţionează să extindă modelul împreună cu actuala conducere din România, iar angajaţii magazinelor vor rămâne în continuare angajaţi în cadrul companiei după preluarea planificată.

Fondat în 2014 la Ploiești de antreprenorul Iulian Nica, La Cocoș este cunoscut pentru politica prețurilor mici și pentru faptul că a introdus conceptul cu trei niveluri de preț, în funcție de cantitatea achiziționată. În 2024, retailerul a sărit de pragul de 1 mld. lei, iar pachetul majoritar de acțiuni a fost cumpărat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și fondurile de investiții CEECAT Capital și Morphosis Capital.

„Am început în iulie 2014. Au urmat mai mulţi ani importanţi în dezvoltarea conceptului hypercash La Cocoş, din 2014 până în 2019, cu multe transformări şi testări, cu multe extinderi de suprafeţe, ţinând cont că am plecat de la 500 mp în 2014 şi am ajuns la 4.500 mp în 2019. Tot în 2019 am ajuns la vânzări de 54 de milioane de euro cu un singur magazin”, spunea Iulian Nica.

