Prima pagină » Economic » Cea mai proastă veste de la Guvernul Bolojan. Investițiile pe 2026 au scazut la jumătate față de 2025

Investițiile din bugetul de stat au scăzut la jumătate în primele două luni din 2026, prin comparație cu aceeași perioadă din 2025, arată primele date despre execuția bugetară. Practic, guvernul Bolojan a investit, din fonduri proprii, 3,3 miliarde de lei în perioada amintită, în vreme ce, în 2025, a investit 6,4 miliarde de lei.

Este vorba de cheltuielile de capital, adică acel capitol unde statul trece costurile pe care le consideră investiții, din fonduri naționale. Investițiile din fonduri europene au rubrici separate. Însă nici acolo lucrurile nu sunt roz.

De exemplu, investițiile din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au scăzut cu 57%, însă vorbim de componenta de împrumuturi. Pe de altă parte, investițiile din componenta de granturi din PNRR au crescut cu 129%.

Aproape toate cheltuielile de stat au scăzut

Deficitul bugetar al României este la mai puțin de jumătate în primele două luni din an, adică la 0,7% din PIB, față de 1,6% din PIB în aceeași perioadă din 2025.

Cea mai mare componentă a cheltuielilor statului a rămas asistența socială, unde au fost alocate aproximativ 43 de miliarde de lei în primele două luni din 2026. Față de aceeași perioadă a anului trecut, avansul a fost foarte mic, de sub 1%. În continuare, asistența socială apasă cel mai mult asupra bugetului, fiind principalul capitol de cheltuieli al statului.

În același timp, statul a redus cheltuielile cu personalul, adică salariile angajaților bugetari. Acestea au coborât la aproximativ 27 de miliarde de lei, cu 3,5% sub nivelul din primele două luni din 2025.

Și cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost mai mici. Statul a cheltuit aici aproximativ 14 miliarde de lei, în scădere cu 2% față de aceeași perioadă din 2025. Este vorba despre banii folosiți pentru funcționarea curentă a instituțiilor publice.

Pe de altă parte, cheltuielile cu dobânzile au continuat să crească și au trecut de 10 miliarde de lei în primele două luni din an. Față de aceeași perioadă din 2025, majorarea a fost de 2%.

