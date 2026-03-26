Sorin Grindeanu critică Ordonanța crizei carburanților: „Lucrurile puteau fi făcute mai repede / Nu ajunge ceea ce s-a întâmplat astăzi”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că OUG pentru combaterea crizei carburanților nu este suficientă pentru a opri scumpirile. După vizita sa la Bruxelles, acesta a explicat că Guvernul Bolojan a acționat prea lent și că va fi nevoie de noi reguli în viitorul apropiat.

Proiectul a apărut pe masa miniștrilor într-un mod neașteptat, introdus pe ordinea de zi suplimentară, chiar în timpul ședinței de astăzi. Grindeanu a precizat că nu a văzut încă forma finală a legii, dar a atras atenția că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat de mult timp cinci scenarii diferite pentru a ajuta populația.

„Evident, s-a prezentat și am prezentat situația la zi. Lucrurile care ne preocupă, lucrurile care țin de stabilitate, lucrurile care țin de agenda zilnică, în special prețurile la carburanți și toate lucrurile pe care le știți. Și a fost acest schimb de idei. (…) Bogdan Ivan (ministrul Energiei – n.r.) a prezentat în urmă cu mai bine de două săptămâni, în cadrul coaliției, cam cinci scenarii pe care putem să lucrăm. Guvernul poate să lucreze și să ia decizie pentru a atenua acest șoc al creșterii prețurilor la carburanți. Din punctul meu de vedere, lucrurile puteau fi făcute mai repede”, a spus Grindeanu, într-un interviu la Antena 3 CNN.

Liderul PSD a consideră că timpul pierdut până acum a pus o presiune inutilă pe umerii cetățenilor, în timp ce alte țări din Europa au luat deja măsuri clare. Despre ordonanța aflată pe masa Guvernului, Grindeanu spune că este una „cadru”.

„Până la urmă, cred că e nevoie și de reglamentare ulterioare. Din ce am înțeles, nu ajunge ceea ce s-a întâmplat astăzi. N-am văzut încă forma finală, dar cert este că Guvernul trebuie să facă ceva”, a mai spus Grindeanu.

