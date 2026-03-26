Prima pagină » Știri politice » Planul României în lupta cu prețul petrolului, anunțat de Nicușor Dan: „Sperăm că își revine”

Planul României în lupta cu prețul petrolului, anunțat de Nicușor Dan: „Sperăm că își revine”

Ruxandra Radulescu
Nicușor Dan - Foto: Mediafax foto

Nicușor Dana vorbit, în cadrul crizei carburanților  despre Ordonanța de Urgența pe criza carburanților, adoptată joi de Gyvernul Bolojan. Președintele a declarat că „speră” ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să fie reluat cât mai curând.

Întrebat cu dacă există posibilitatea unei „raționalizări” a comubustibilului, pe fondul situației actuale, Nicușor Dan a declarat că nu se pune problema „pe orizontul imediat”. Liderul de la Cotroceni a adăugat că „speră” ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz „să revină la normal”.

„Pe orizontul imediat nu se pune problema unei raționalizării. Sperăm că traficul prin Strâmtoarea Ormuz să se reia și piața de petrol să revină la normal”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a comentat și expertiza experților care consideră că măsurile din OUG-ul sunt „nesemnficative”

„În măsurile în care nu ajută, Guvernul va trebui să intervină”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat de reporterul Gândul referitor la motivul invocat de soția sa, Mirabela Grădinaru, în cererea de concediu pentru a pleca la summitul Melaniei Trump, acesta a răspuns.

„A răspuns unei invitații și cred că a făcut-o foarte bine”. a menționat Nicușor.

