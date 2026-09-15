Ion Cristoiu: Nicușor Dan a lăsat să se înțeleagă că va desemna Gruparea PNL-USR- UDMR pentru a forma noul guvern

În Pastila sa editorială de marți, 15 septembrie, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că „Nicușor Dan a lăsat să se înțeleagă că va desemna Gruparea PNL-USR- UDMR pentru a forma noul guvern”.

„Nicușor Dan pare decis să desemneze un premier pentru formarea unui nou guvern. Ca reformare, înseamnă încheierea uriașei crize politice declanșate de menținerea la putere a unui guvern demis, Guvernul Ilie Bolojan. Doi, firește, n-ar fi prima dată când Nicușor Dan ar lăsa această impresie, dar de data aceasta cred că va desemna. De fapt, pot să spun că sunt sigur, deși domnia sa a folosit termenul „îmi doresc”, a zis că va desemna. Însă, în interviul de ieri, Nicușor Dan a făcut câteva precizări care, repet, mă îndreptățesc să fiu convins că va desemna. A anunțat că vor avea loc consultări la Cotroceni.

Doi, a vorbit foarte frumos, din punct de vedere profesional, despre Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, răspunzând unei întrebări despre de ce s-a dus la nunta, cum să zic, tomnaticului Alexandru Nazare, și sigur că e greu de presupus că s-a dus pentru că este un bun profesionist, că așa ar putea să se ducă la nu știu ce campion de scrimă sau de canotaj. Nu. Felul în care a vorbit și a spus că este un maestru al cifrelor îmi spune mie că domnul Alexandru Nazare va fi desemnat.

Însă cel mai important, cea mai importantă precizare este o nuanță extraordinară în ceea ce privește majoritatea. Unu, președintele Nicușor Dan a spus că știe pe de rost numărul de parlamentari pe care îi au partidele sau grupurile care s-au format. Știe toate variantele posibile pentru a obține 233 de voturi. Din acest punct de vedere, faptul că știe înseamnă că și la aceste consultări cam aceeași configurație va fi.

Însă a spus și aici, în două rânduri, răspunzând de două ori la două întrebări, astfel: desemnarea va fi către varianta cu cele mai multe șanse să strângă o majoritate. Ia să vedem așa: deci „cu cele mai multe șanse”, da, și „cele mai multe”, desemnarea cu cele mai multe șanse. Este o prăpastie între această precizare și ceea ce a susținut până ieri Nicușor Dan, și anume că nu desemnează un premier decât când acesta vine cu o majoritate, adică vine el, strânge o majoritate, o garantează și vine la Cotroceni, adică la consultările iminente, partidele — că nu cred că era vorba de un premier în afara partidelor. Partidele sau cele două grupuri, grupări mari, PSD, pe de o parte, pe de alta PNL, UDMR, USR, vin cu o propunere și fiecare spune ce număr de voturi ar putea să strângă.

Domnia sa a zis că trebuie neapărat ca cel care vrea să fie pus în calitate de premier să garanteze că are 233 de voturi. Acum mi se spune că varianta care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate, din acest punct de vedere, dacă comparăm cele două blocuri, cele mai mari șanse le are gruparea PNL-USR-UDMR. Ea a propus până acum pe Siegfried Mureșan? După părerea mea, se conturează ca, la consultări, această grupare să vină cu o propunere agreată de președinte, și anume cu Alexandru Nazare. De fapt, opoziția lui Nicușor Dan se referea la Siegfried Mureșan. Vom vedea și atunci și, sigur, Nicușor Dan va desemna, pentru că nu mai e condiția să strângă o majoritate, ci și să aibă șanse mai mari decât alte grupări sau alte partide, ceea ce înseamnă că asta nu înseamnă că respectivul guvern va trece de Parlament.

Deci, dar folosind expresia-marcă, însă este clar că va desemna și înclin să cred că va fi de la PNL-USR-UDMR.”, spune Ion Cristoiu.