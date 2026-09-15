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Rămas pe străzi, Mihai din Cluj are o singură grijă: Cui îi rămâne Ursu, câinele său: „Mai bine m-ar lua Dumnezeu”

Rămas pe străzi, Mihai din Cluj are o singură grijă: Cui îi rămâne Ursu, câinele său: „Mai bine m-ar lua Dumnezeu”
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Povestea unui bărbat ajuns pe străzile din Cluj-Napoca a fost făcută publică de o femeie.

Mihai din Cluj stă pe străzi și este grav bolnav, scrie stiridecluj.ro. El trebuie să ajungă la spital, dar nu are unde să-l lase pe Ursu, câinele care îi este alături și de care nu vrea să se despartă.

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Apelul este acum pentru găsirea unei persoane care să îl poată ține temporar pe Ursu, până când Mihai va reveni din spital.

„Bună tuturor! Scriu acest mesaj mai atipic, pentru că nu e vorba de un foster plătit, pe o perioadă determinată, ci mi-aș dori să găsim împreună o locuință temporară pentru Ursu, câinele domnului de la Sora. Acum este foarte bolnav și ar vrea să meargă la spital, însă nu are unde să îl lase pe Ursu”, este mesajul transmis de persoana care încearcă să îi ajute.

Cine este Mihai, omul din parcarea Kaufland

Povestea lui Mihai a fost semnalată acum câteva luni, când cineva l-a cunoscut în parcarea subterană a magazinului Kaufland pe strada Alexandru Vaida Voievod.

Femeia a povestit despre relația dintre bărbat și câinele său, Ursu. Animalul era flămând și doamna i-a dat de mâncare.

Din discuția purtată cu Mihai, aceasta a aflat că omul vrea să muncească, nu să cerșească.

Ar fi căutat loc de muncă, inclusiv ca om de serviciu, dar situația s-a complicat după ce patronul pentru care lucra l-ar fi dat afară.

„Mai bine mi-ar lua Dumnezeu zilele”

Mihai nu este originar din Cluj și a lucrat ca taximetrist în Marea Britanie. Soția sa a murit la 36 de ani și are o fetiță mică, în grija unei mătuși.

Bărbatul povestește că l-a salvat pe câine după ce fostul stăpân ar fi vrut să-l lovească cu lopata.

Mihai nu vrea însă să renunțe la câine și multe locuri de muncă sau spații de cazare nu acceptă animale.

În urmă cu ceva timp, acesta spunea că regretă deciziile pe care le-a luat de-a lungul vieții. „Mai bine mi-ar lua Dumnezeu zilele”, ar fi spus Mihai, potrivit mărturiei femeii care l-a întâlnit.

Oamenii încearcă acum să-l ajute pe om cu soluții pentru ambele probleme: să poată merge la spital și să știe că Ursu stă temporar într-un loc sigur.

Sursa foto: Stiri de Cluj

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