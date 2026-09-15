Donald Trump Jr., fiul președintelui SUA, și soția sa, Bettina, confirmă că Umar Kremlev, un influent om de afaceri rus cu legături strânse cu Vladimir Putin, le-a oferit drept cadou de nuntă două nopți de festivități în Bahamas. Investigația ProPublica prezintă o imagine mai amplă asupra dimensiunii financiare a cadoului: Kremlev ar fi acoperit cheltuieli de sute de mii de dolari, inclusiv închirierea unei insule private și un spectacol de artificii.

Donald Trump Jr. și Bettina Trump au confirmat că Umar Kremlev, un oligarh decorat de Vladimir Putin, le-a oferit un cadou de nuntă inedit și totodată extrem de generos. Totul a ieșit la iveală după o investigație a ProPublica, care a declanșat un val de suspiciuni în spațiul public cu privire la o posibilă implicare a Kremlinului în familia președintelui Trump.

Bettina Trump a răspuns informațiilor apărute în presă printr-un mesaj publicat luni dimineață pe Instagram și semnat de ambii soți. În postare, Umar Kremlev este descris drept un „prieten drag” al cuplului.

„A organizat cu mare generozitate două nopţi incredibile de sărbătoare pentru noi DUPĂ nunta noastră”, au transmis Bettina și Donald Trump Jr. în mesajul publicat pe contul de Instagram al Bettinei Trump.

Cuplul recunoaște fără echivoc că festivitățile au reprezentat un cadou din partea lui Kremlev.

„A fost un cadou de nuntă extraordinar de generos din partea unui prieten, pentru care am fost şi rămânem incredibil de recunoscători”, se arată în postarea semnată de cei doi.

Publicația de investigații susține că Umar Kremlev, președintele International Boxing Association, ar fi suportat o parte foarte importantă a costurilor. Potrivit ProPublica, Kremlev „a acoperit cheltuielile de nuntă în valoare de sute de mii de dolari”.

Printre acestea s-ar fi numărat închirierea uneia dintre cele două insule private folosite pentru petrecerea desfășurată pe parcursul a trei zile și organizarea unui spectacol impresionant de artificii.

Cuplul spune că petrecerile din Bahamas au avut loc după ceremonia de căsătorie

Bettina și Donald Trump Jr. contestă însă modul în care festivitățile au fost prezentate drept „nunta” lor. Potrivit versiunii oferite de cei doi, căsătoria propriu-zisă a avut loc înaintea weekendului petrecut alături de prieteni.

Ceremonia ar fi fost una restrânsă, cei doi afirmând că au fost „înconjuraţi DOAR de familia noastră”.

„Weekendul care a urmat fusese, de fapt, planificat cu mult timp în avans ca un weekend distractiv alături de prieteni. Nu a fost niciodată intenţia ca acesta să fie weekendul nunţii noastre. Când planurile noastre iniţiale de nuntă s-au schimbat, am decis pur şi simplu să ne căsătorim înainte de acesta şi am ajuns la un weekend deja planificat ca proaspăt căsătoriţi”, au explicat cei doi în postare.

Cuplul respinge sugestia că generozitatea lui Kremlev ar trebui interpretată automat printr-o lentilă politică.

„Este regretabil că ceva atât de personal şi de fericit poate fi interpretat greşit ca fiind ceva politic sau sinistru doar din cauza identităţii cuiva sau a originii sale. Prietenia nu necesită un motiv politic. Generozitatea nu vine automat cu o agendă ascunsă. Iar uneori, un cadou de nuntă este pur şi simplu un cadou de nuntă”, se mai arată în mesajul cuplului.

Totuși, semnificația politică este legată în primul rând de identitatea celui care a făcut cadoul și de relațiile sale documentate cu Kremlinul.

Cine este Umar Kremlev și ce legături are cu Vladimir Putin

conduce International Boxing Association (IBA) și are legături publice cu puterea de la Moscova.

Potrivit organizației pe care o conduce, Kremlev a fost decorat recent de Vladimir Putin cu Ordinul Prieteniei, o distincție acordată de statul rus. El a apărut și alături de liderul de la Kremlin în contexte oficiale internaționale.

Kremlev l-a însoțit pe Vladimir Putin în timpul unei deplasări în China, în calitate de membru al delegației ruse, potrivit presei de stat chineze citate de ProPublica.

Aceste legături au atras atenția asupra cadoului într-un moment în care președintele Trump susține că Vladimir Putin este „un prieten” cu care se înțelege bine, în ciuda faptului că, până acum, promisiunea cu încheierea războiului din Ucraina în primele 24 de ore nu s-a materializat, Moscova refuzând absolut toate propunerile de pace, preferând să mențin pretențiile maximale în Ucraina pentru a opri atacurile.

De atunci, Donald Trump a promis în repetate rânduri că va obține un acord pentru oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina, însă o înțelegere de pace nu a fost până acum încheiată și, din păcate, nici nu pare să se materializeze prea curând.