A fost ceață în acestă dimineață, în Suceava și Covasna, iar meteorologii au emis și două coduri galbene, valabile până la ora 09:00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vizibilitatea a fost redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis noi informații despre evoluția vremii.

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„O vreme în general frumoasă astăzi, în încălzire ușoară față de zilele trecute.

Astfel, în mare parte din țară ne așteptăm la temperaturi destul de apropiate de ce ar fi normal acum, la mijlocul lunii septembrie.

Temperaturi maxime între 20 și 28 de grade astăzi.

Vor fi înnorări temporare pe partea de sud-vest, pe la munte în special.

Sunt așteptate ploi slabe, deci în partea de sud-vest și pe la pe la munte, în zone de munte.

În Capitală avem o zi o zi general însorită. Mai apar și nori, dar probabilitatea de ploaie este foarte redusă. Temperatura maximă va fi de 26 de grade, deci cât ar fi normal în această perioadă”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

Miercurea Ciuc, cea mai scăzută temperatură a dimineții

Potrivit ANM, cea mai scăzută temperatură a dimineții, la ora 08:00, s-a înregistrat la Miercurea Ciuc – 4 grade Celsius.

În București au fost 10 grade și cer parțial noros.

Au fost 14 grade pe litoral, la Sulina și Constanța.

Cea mai ridicată temperatură a dimineții s-a înregistrat la Drobeta-Turnu Severin, acolo unde termometrele au arătat 18 grade Celsius.

Au fost 9 grade la Baia Mare, 8 grade la Bistrița, 7 grade la Brașov și 9 grade la Vaslui.

La ora 08:00, conform informațiilor furnizate de ANM, nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a țării.