A fost ceață în acestă dimineață, în Suceava și Covasna, iar meteorologii au emis și două coduri galbene, valabile până la ora 09:00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vizibilitatea a fost redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis noi informații despre evoluția vremii.
„O vreme în general frumoasă astăzi, în încălzire ușoară față de zilele trecute.
Sunt așteptate ploi slabe, deci în partea de sud-vest și pe la pe la munte, în zone de munte.
În Capitală avem o zi o zi general însorită. Mai apar și nori, dar probabilitatea de ploaie este foarte redusă. Temperatura maximă va fi de 26 de grade, deci cât ar fi normal în această perioadă”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.
Potrivit ANM, cea mai scăzută temperatură a dimineții, la ora 08:00, s-a înregistrat la Miercurea Ciuc – 4 grade Celsius.
La ora 08:00, conform informațiilor furnizate de ANM, nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a țării.