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Chivu are Italia la picioare după Inter – Udinese 5-2. Ce au scris ziarele și nota primită de antrenorul român

Chivu are Italia la picioare după Inter - Udinese 5-2. Ce au scris ziarele și nota primită de antrenorul român
Chivu are Italia la picioare după Inter - Udinese 5-2 / Sursa FOTO: Profimedia
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Inter Milano a reușit să întoarcă un scor de 0-2 pentru a doua oară în acest start de campionat. La fel ca în derby-ul cu Napoli, trupa antrenată de Cristi Chivu impresionează prin forța pe care o transmite, remarcă PROSPORT.

Echipa românului și-a revenit rapid după eșecul din Liga Campionilor cu Real Madrid, scor 1-2.

Chivu, un antrenor de succes în Italia / Sursa FOTO: Mediafax

Ce notă a luat Chivu de la ziariștii italieni

La primul meci de campionat, cu Udinese, a gafat din nou, așa cum o făcuse și pe „Bernabeu”, eroare care ar fi putut costa Interul cele trei puncte. Dacă în runda precedentă întorcea un 0-2 în fața celor de la Napoli, acum „nerro-azzurii” i-au tăvălit pe cei de la Udinese.

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Oaspeții au deblocat tabela după doar 9 minute de joc, când Abankwah a deschis scorul. Peste numai 7 minute, portarul Josep Martinez a gafat și Ekkelenkamp a făcut 0-2. Egalitatea a venit în doar 11 minute, goluri Carlos Augusto și Barella. În partea secundă, scrie ProSport, Thuram, Esposito și Bonny au consolidat avantajul gazdelor.

După primele patru etape în Serie A, Inter rămâne neînvinsă.

Presa din peninsulă l-a lăudat pe Cristi Chivu și i-a acordat nota 6,5. Italienii au evidențiat faptul că se confruntă cu o mare problemă în defensivă, pe care trebuie să o repare cât mai rapid.

„Inter câștigă, demonstrând încă o dată caracter și capacitatea de a rezista greșelilor, dar apărarea este o problemă. Prea multe goluri primite, prea multe scăpări și o abordare discutabilă. Între timp, obține trei puncte și își cumpără timp să repare ce nu merge bine”, a notat presa locală.

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