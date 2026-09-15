Dacă președintele Vladimir Putin pregătește o revizuire radicală a economiei Rusiei din timpul războiului, o face cu discreție. Șefii industriei și finanțelor țării își continuă activitatea ca de obicei. Elaborează bugete și discută public planurile pe care le întocmesc. O remaniere parțială a guvernului pare posibilă, dar este puțin probabil să ducă la o schimbare de strategie, se arată într-o analiză publicată de The Moscow Times.

Momentul pentru trecerea la mult discutata „economie a mobilizării” pare a fi oportun, consideră Serghei Șelin, autorul analizei.

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Dacă Kremlinul acum ar fi momentul

Alegerile sunt programate pentru perioada 18 – 20 septembrie 2026.

Totuși, nu există niciun semn că se pregătește o „revoluție economică”. Dacă Putin plănuiește una, o ține secretă tocmai față de oficialii care îi conduc economia.

Toată lumea își vede de treabă cu calm

Banca Centrală a Rusiei a publicat planul anual de politică monetară. Demersul a fost completat cu promisiunea de a ține inflația sub control în 2027.

Ministrul de Finanțe, Anton Siluanov, insistă că „nu există probleme”. Mai spune că tot ce este inclus în buget este finanțat integral.

„Cu alte cuvinte, toată lumea își vede de treabă cu calm. Există trei explicații posibile. Ministrul Siluanov și Elvira Nabiullina – guvernatorul Băncii Centrale -, plus colegii lor, ar putea participa cu toții la o înșelăciune elaborată.

Putin ar putea pregăti o surpriză neplăcută pentru toți. Sau ar putea crede că oficialii săi îi pot îndeplini cerințele fără a răsturna sistemul.

În opinia mea, a treia explicație este mai probabilă. Execuția bugetară pentru primele opt luni ale anului sugerează că finanțele Rusiei rămân departe de a fi sănătoase, dar acestea nu se înrăutățesc.

Deficitul s-a redus cu 700 de miliarde de ruble (8,3 miliarde de dolari) .

. A ajuns la 5,8 trilioane de ruble (68,4 miliarde de dolari).

Aceasta este o cifră enormă, deși devine rapid noua normalitate.

Acele 700 de miliarde de ruble provin din dividende, în mare parte din activele Fondului Național de Avere. Chiar și fără acești bani, deficitul nu ar fi crescut.

Se poate avea încredere că Siluanov va acoperi golul bugetar, chiar dacă acesta este mult mai mare decât se preconiza inițial”, explică autorul analizei.

Putin nu a cerut încă mai mulți bani, se pregătește bugetul pentru 2027

Veniturile din petrol au fost cu untrilion de ruble (11,8 miliarde de dolari) mai mici decât cifra din aceeași perioadă a anului trecut.

Încasările din taxa pe valoarea adăugată au venit în ajutor.

au venit în ajutor. Au înregistrat o creștere de 2,4 trilioane de ruble (28,3 miliarde de dolari) .

. Creșterea TVA-ului de la 20% la 22% a salvat partea de venituri a bugetului.

Ca de obicei, problema sunt cheltuielile. Cheltuielile depășesc cu aproximativ 10% ceea ce a fost planificat, ceea ce duce la deficitul umflat. Chiar și aici, însă, lucrurile nu stau chiar atât de rău pentru managerii financiari ai lui Putin.

„Putin nu a cerut încă mai mulți bani. Managerii economici ai regimului – cu excepția lui Nabiullina – și-au recăpătat o parte din încredere. Acum pregătesc rapid bugetul pentru 2027, a cărui versiune preliminară este așteptată până la sfârșitul acestei luni.

Guvernatoarea Băncii Centrale are puține motive să le împărtășească optimismul.

Cheltuielile din timpul războiului au obligat-o să mențină ratele dobânzilor extraordinar de ridicate.

În consecință, ea este țapul ispășitor preferat pentru problemele economiei în ochii elitei lui Putin.

Este puțin probabil să apară o a treia creștere drastică a impozitelor cheie. În schimb, managerii Kremlinului vor crește taxe mai mici și vor elimina scutirile.

Vor reduce cheltuielile „neprotejate”.

Vor reduce creditele ipotecare subvenționate.

Vor presa regiunile.

Guvernele regionale vor fi obligate să adopte programe de redresare fiscală pe termen mediu, din care Moscova speră să economisească 800 de miliarde de ruble (9,4 miliarde de dolari) numai în 2027.

Luate împreună, aceste măsuri ar putea probabil să aducă încă 5 trilioane de ruble (59 de miliarde de dolari) pentru război. Vor produce, în același timp, un deficit mai mic decât cel din acest an” mai scrie autorul analizei.

Banca Centrală, veriga slabă? Rezervele Kremlinului pentru „zile negre”

Pentru a se asigura că rezervele Kremlinului pentru „zile negre” nu se epuizează, s-a decis reducerea pragul prețului petrolului, care guvernează retragerile din Fondul Național de Avere.

Asta înseamnă că banii vor fi retrași din fond doar dacă prețurile petrolului scad și mai mult.

În cazul în care bugetul va fi supus presiunilor, pur și simplu nu vor exista bani pentru nevoi secundare, respectiv pentru orice nu are legătură cu războiul.

„Înarmați cu aceste reguli, managerii economici ai lui Putin cred că știu cum să reziste încă un an. Nu privesc serios mai departe de asta. Dar sistemul lor are o verigă slabă: Banca Centrală.

Misiunea permanentă a Băncii Centrale este de a combate inflația, o misiune transmisă chiar de Putin.

În toți anii săi la putere, aceasta a fost una dintre prioritățile sale personale.

Dar cu cât războiul continuă mai mult, cu atât costul acestei lupte este mai mare – și al ratelor dobânzilor ridicate pe care le necesită.

Rezultatul este stagnarea în întreaga economie și o contracție totală în multe industrii.

Anul acesta, Putin a semnalat că se opune în continuare inflației. A spus că dorește și ca ratele dobânzilor să scadă mai rapid. În același timp, propriile sale ordine impun statului să investească din ce în ce mai mulți bani în război.

Pentru oficialii financiari profesioniști, aceste cerințe sunt ireconciliabile. Războiul aduce inflație”, se mai arată în analiza The Moscow Times.

Kremlinul și inflația

Prim-ministrul Mihail Mișustin s-a comportat, în anumite privințe, necorespunzător anul acesta, mai scrie autorul analizei.

„La începutul anului 2026, se pare că l-a îndemnat prea insistent pe Putin să nu emită ordine care ar reduce prea mult bugetul. Nu a fost nici pe departe o revoltă. Dar dacă Putin decide că Mișustin trebuie înlocuit, prim-viceprim-ministrul Denis Manturov este aproape.

Până acum, guvernele lui Putin au acordat întotdeauna o autoritate mai mare funcționarilor care colectează și alocă bani decât celor care îi cer și îi cheltuiesc.

Mișustin a condus cândva Serviciul Fiscal Federal.

Manturov nu a colectat niciodată bani. Cariera sa a fost dedicată primirii și distribuirii acestora.

Dacă el, sau cineva ca el, preia conducerea guvernului, disputa privind continuarea luptei împotriva inflației s-ar aplana aproape de la sine.

Atitudinea Kremlinului față de inflație ar deveni mai îngăduitoare, deoarece și atitudinea sa față de cheltuieli ar deveni mai îngăduitoare”, consideră autorul analizei.

„A treia Romă”. Economia Rusiei și viziunea lui Putin

Ceea ce Putin nu ascunde niciodată este viziunea sa asupra economiei rusești ideale.

„Această viziune poate fi găsită într-un raport realizat de experți afiliați centrului A Treia Romă al administrației prezidențiale.

Proiectul a fost supervizat de Maxim Oreshkin.

Acesta este cel mai important oficial economic al Kremlinului.

Oreshkin nu ar fi avansat atât de mult fără să devină și un expert în stările de spirit ale șefului său.

Raportul conține tot ce îi place lui Putin: o creștere anuală de 3%, o mașinărie de stat iluminată și multă robotizare, inteligență artificială, sisteme autonome și platformizare. Acesta scoate la iveală una dintre jucăriile sale preferate, calea ferată de mare viteză Moscova-Sankt Petersburg.

Documentul este revelator în două moduri.

În primul rând , nu conține nicio mobilizare economică de tip sovietic. Sistemul de piață rămâne. Capitalul privat, direcționat în mod natural de stat, ar trebui să dezvolte economia folosind depozitele bancare ale oamenilor obișnuiți, puse cu generozitate la dispoziția afacerilor ca „bani pe termen lung”.

, nu conține nicio mobilizare economică de tip sovietic. Sistemul de piață rămâne. Capitalul privat, direcționat în mod natural de stat, ar trebui să dezvolte economia folosind depozitele bancare ale oamenilor obișnuiți, puse cu generozitate la dispoziția afacerilor ca „bani pe termen lung”. În al doilea rând, raportul declară că a venit momentul să se traseze o linie sub modelul economic actual al Rusiei. Începând cu 2027, se arată în raport, economia trebuie să facă „nu atât un pas înainte, cât un pas în sus”, îndreptându-se pe o cale în care creșterea economică îmbunătățește în mod direct nivelul de trai și calitatea vieții.

Tradus din proză birocratică, mesajul este simplu. Oreșkin – sau colectivul Oreșkin care vorbește prin intermediul raportului – îi cere lui Putin să-l pună la conducerea economiei.

Promite că poate face o treabă mai bună decât echipa actuală. Se pare că persoanele apropiate conducătorului au acum permisiunea de a depune astfel de cereri.

Prin urmare, ceea ce vedem la cârma economiei rusești nu este o pregătire pentru o nouă ordine economică. Este, mai mult, o luptă între personalități și clanuri.

Putin și cercul său apropiat probabil nu se pregătesc să răstoarne sistemul cu susul în jos, cel puțin nu în viitorul apropiat”, încheie Serghei Șelin.