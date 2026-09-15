Dacă președintele Vladimir Putin pregătește o revizuire radicală a economiei Rusiei din timpul războiului, o face cu discreție. Șefii industriei și finanțelor țării își continuă activitatea ca de obicei. Elaborează bugete și discută public planurile pe care le întocmesc. O remaniere parțială a guvernului pare posibilă, dar este puțin probabil să ducă la o schimbare de strategie, se arată într-o analiză publicată de The Moscow Times.
Momentul pentru trecerea la mult discutata „economie a mobilizării” pare a fi oportun, consideră Serghei Șelin, autorul analizei.
Totuși, nu există niciun semn că se pregătește o „revoluție economică”. Dacă Putin plănuiește una, o ține secretă tocmai față de oficialii care îi conduc economia.
Banca Centrală a Rusiei a publicat planul anual de politică monetară. Demersul a fost completat cu promisiunea de a ține inflația sub control în 2027.
Ministrul de Finanțe, Anton Siluanov, insistă că „nu există probleme”. Mai spune că tot ce este inclus în buget este finanțat integral.
„Cu alte cuvinte, toată lumea își vede de treabă cu calm. Există trei explicații posibile. Ministrul Siluanov și Elvira Nabiullina – guvernatorul Băncii Centrale -, plus colegii lor, ar putea participa cu toții la o înșelăciune elaborată.
Putin ar putea pregăti o surpriză neplăcută pentru toți. Sau ar putea crede că oficialii săi îi pot îndeplini cerințele fără a răsturna sistemul.
În opinia mea, a treia explicație este mai probabilă. Execuția bugetară pentru primele opt luni ale anului sugerează că finanțele Rusiei rămân departe de a fi sănătoase, dar acestea nu se înrăutățesc.
Acele 700 de miliarde de ruble provin din dividende, în mare parte din activele Fondului Național de Avere. Chiar și fără acești bani, deficitul nu ar fi crescut.
Se poate avea încredere că Siluanov va acoperi golul bugetar, chiar dacă acesta este mult mai mare decât se preconiza inițial”, explică autorul analizei.
Veniturile din petrol au fost cu untrilion de ruble (11,8 miliarde de dolari) mai mici decât cifra din aceeași perioadă a anului trecut.
Ca de obicei, problema sunt cheltuielile. Cheltuielile depășesc cu aproximativ 10% ceea ce a fost planificat, ceea ce duce la deficitul umflat. Chiar și aici, însă, lucrurile nu stau chiar atât de rău pentru managerii financiari ai lui Putin.
„Putin nu a cerut încă mai mulți bani. Managerii economici ai regimului – cu excepția lui Nabiullina – și-au recăpătat o parte din încredere. Acum pregătesc rapid bugetul pentru 2027, a cărui versiune preliminară este așteptată până la sfârșitul acestei luni.
Este puțin probabil să apară o a treia creștere drastică a impozitelor cheie. În schimb, managerii Kremlinului vor crește taxe mai mici și vor elimina scutirile.
Guvernele regionale vor fi obligate să adopte programe de redresare fiscală pe termen mediu, din care Moscova speră să economisească 800 de miliarde de ruble (9,4 miliarde de dolari) numai în 2027.
Luate împreună, aceste măsuri ar putea probabil să aducă încă 5 trilioane de ruble (59 de miliarde de dolari) pentru război. Vor produce, în același timp, un deficit mai mic decât cel din acest an” mai scrie autorul analizei.
Pentru a se asigura că rezervele Kremlinului pentru „zile negre” nu se epuizează, s-a decis reducerea pragul prețului petrolului, care guvernează retragerile din Fondul Național de Avere.
Asta înseamnă că banii vor fi retrași din fond doar dacă prețurile petrolului scad și mai mult.
În cazul în care bugetul va fi supus presiunilor, pur și simplu nu vor exista bani pentru nevoi secundare, respectiv pentru orice nu are legătură cu războiul.
„Înarmați cu aceste reguli, managerii economici ai lui Putin cred că știu cum să reziste încă un an. Nu privesc serios mai departe de asta. Dar sistemul lor are o verigă slabă: Banca Centrală.
Anul acesta, Putin a semnalat că se opune în continuare inflației. A spus că dorește și ca ratele dobânzilor să scadă mai rapid. În același timp, propriile sale ordine impun statului să investească din ce în ce mai mulți bani în război.
Pentru oficialii financiari profesioniști, aceste cerințe sunt ireconciliabile. Războiul aduce inflație”, se mai arată în analiza The Moscow Times.
Prim-ministrul Mihail Mișustin s-a comportat, în anumite privințe, necorespunzător anul acesta, mai scrie autorul analizei.
„La începutul anului 2026, se pare că l-a îndemnat prea insistent pe Putin să nu emită ordine care ar reduce prea mult bugetul. Nu a fost nici pe departe o revoltă. Dar dacă Putin decide că Mișustin trebuie înlocuit, prim-viceprim-ministrul Denis Manturov este aproape.
Dacă el, sau cineva ca el, preia conducerea guvernului, disputa privind continuarea luptei împotriva inflației s-ar aplana aproape de la sine.
Atitudinea Kremlinului față de inflație ar deveni mai îngăduitoare, deoarece și atitudinea sa față de cheltuieli ar deveni mai îngăduitoare”, consideră autorul analizei.
Ceea ce Putin nu ascunde niciodată este viziunea sa asupra economiei rusești ideale.
„Această viziune poate fi găsită într-un raport realizat de experți afiliați centrului A Treia Romă al administrației prezidențiale.
Raportul conține tot ce îi place lui Putin: o creștere anuală de 3%, o mașinărie de stat iluminată și multă robotizare, inteligență artificială, sisteme autonome și platformizare. Acesta scoate la iveală una dintre jucăriile sale preferate, calea ferată de mare viteză Moscova-Sankt Petersburg.
Documentul este revelator în două moduri.
Tradus din proză birocratică, mesajul este simplu. Oreșkin – sau colectivul Oreșkin care vorbește prin intermediul raportului – îi cere lui Putin să-l pună la conducerea economiei.
Putin și cercul său apropiat probabil nu se pregătesc să răstoarne sistemul cu susul în jos, cel puțin nu în viitorul apropiat”, încheie Serghei Șelin.