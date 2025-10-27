China se pregătește să intre în ERA ROBOȚILOR înaintea occidentalilor. Până în 2035, robo-câinii și robo-bonele vor face parte din multe familii

Un expert chinez trage un semnal de alarmă: Republica Populară Chineză s-ar putea confrunta peste 10 ani cu șomaj în masă, scădere demografică dramatică, polarizare socială, erodarea tradițiilor și scăderea căsătoriilor. Și toate aceste probleme ar putea fi cauzate de automatizarea în masă și de răspândirea Inteligenței Artificiale în toate domeniile profesionale.

China ar plănui să implementeze roboți în toate aspectele cotidiene ale vieții. Astăzi, chinezii se amuză când îi văd cum joacă fotbal, Mâine, ar putea ajunge să înlocuiască fotbaliștii umani în totalitate. Între timp, Beijinul ar putea înăspri controalele asupra exportului de metale rare dacă întâlnirea dintre liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump nu va da roade.

Inițiativa „AI+”: Din 2035, roboții vor fi răspândiți în toată China

South China Morning scrie că guvernul chinez a lansat inițiativa „AI+” în luna august pentru un nou stimul economic. Pe 10 octombrie, oficiali și experți au publicat o serie de analize în jurnalul oficial E-Government, despre cum China ar putea fi dezvoltată prin politica „AI+”. Din anul 2035, roboții nu vor înlocui doar muncitorii din fabrici, dar și angajații din instituțiile guvernamentale. Vor exista roboți care vor fi bone și însoțitori pentru copii, fie îngrijitori pentru vârstnici.

„Inteligența Artificială nu doar că va respecta regulile impuse de oameni, dar va fi capabilă să formeze noi modele, să descopere noi legi și să pună noi întrebări despre mediul înconjurător. Oamenii de știință văd o infinitate de posibilități la frontiera cunoașterii, întreprinderile vor găsi un spațiu infinit pentru creștere, publicul va simți o speranță infinită pentru o creștere a calității vieții, iar comunitatea internațională va explora un potențial infinit pentru o cooperare din care toți să aibă de câștigat”, a spus Yi Chengqi, director adjunct al unității AI din Departamentul de Dezvoltare a Big Data al Centrului de Informații de Stat.

He Zhe, profesor la Departamentul de Guvernare Națională al Școlii Centrale de Partid și secretar general al Centrului Național de Cercetare a Strategiei, crede că stilul de viață al chinezilor de peste 10 ani va fi cu mult mai diferit față de cel de azi, datorită implementării AI.

„În civilizațiile tradiționale, oamenii sunt singurii producători economici. Însă, într-o civilizație inteligentă, Inteligența Artificială evoluează la Inteligența Artificială Generală, și eventual, la Superinteligență, de la o simplă unealtă auxiliară la un agent autonom în producție. Este previzibil ca oamenii să nu mai fie singurii producători. Cu dezvoltarea și răspândirea aplicațiilor umanoizilor inteligenți, AI nu va mai fi văzută ca o unealtă care îndeplinește sarcini simple în producție, dar va participa în luarea deciziilor”, a spus el.

Consecințele automatizării: Familia tradițională s-ar putea eroda

Profesorul avertizează însă, pe măsură ce chinezii vor avea robo-câini ca animale de companie artificiale, iar copiii din generațiile viitoare vor fi îngrijiți de roboți cu inteligență artificială întrupată:

„Avansul rapid sunt făcuți de roboți. Oamenii și AI vor constitui producătorul unei civilizații inteligente. Dezvoltarea constantă a unei inteligențe artificiale cu performanță crescută, în special cea întrupată, va permite entităților cu AI să participe la multe activități umane. Asta va duce la alterarea structurii tradiționale a societății umane. AI va transforma familia tradițională. Tot mai mulți indivizi vor deveni independenți, ceea ce va duce la un trend de scăderea divorțurilor și a nașterilor.”

China are în vedere să introducă și câinii-roboți de patrulare, care vor servi drept noii „polițiști” ai viitorului. Aceștia pot filma, detecta suspecții și pot să le transmită mesaje cetățenilor

„Acești roboți nu dorm, nu obosesc și nu fac greșeli de judecată”, a declarat un oficial local din Hangzhou.

Experții cred că patrulele mixte om-robot vor deveni o normă în marile orașe din China: de la monitorizarea traficului la prevenirea accidentelor, până la gestionarea dezastrelor naturale.

