Trump le cere țărilor europene să oprească importurile de ENERGIE din Rusia /„Finanțează războiul”

Statele Unite sunt pregătite să impună sancțiuni Rusiei, dacă nu oprește războiul din Ucraina, dar țările europene trebuie să înceteze achizițiile de energie rusească, a afirmat marți, la reuniunea Adunării Generale ONU, președintele Donald Trump.

”China și India sunt primii finanțatori ai războiului din Ucraina, prin continuarea achizițiilor de petrol rusesc, dar, fără a avea nicio scuză, nici măcar state membre NATO nu au oprit total importurile de energie din Rusia. Am aflat despre acest lucru acum două săptămâni și nu am fost încântat. Gândiți-vă, finanțează războiul împotriva lor înșiși. Cine a mai pomenit așa ceva?!”, a declarat Trump în discursul rostit la tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite.

”Dacă Rusia nu va fi pregătită să accepte un acord de oprire a războiului, Statele Unite sunt pregătite să impună o serie de tarife vamale puternice, care cred că ar opri foarte rapid vărsarea de sânge. Dar, pentru ca aceste tarife să fie eficiente, toate națiunile europene, toți cei adunați aici acum, va trebui să vă alăturați prin aceleași măsuri. Statele europene trebuie să înceteze imediat achizițiile de energie din Rusia, altfel pierdem cu toții mult timp. Eu sunt pregătit să discut despre acest lucru astăzi cu națiunile europene”, a subliniat președintele SUA.