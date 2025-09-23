Ursula von der Leyen discută cu Trump despre „atacurile HIBRIDE” asupra țărilor europene /UE vrea oprirea rapidă a importurilor de energie din Rusia

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat, marți seară, la New York, că va aborda cu Donald Trump, președintele SUA, problema contracarării riscurilor hibride generate de Moscova și a dat asigurări că Uniunea Europeană încearcă să renunțe definitiv la importurile de petrol și gaz din Rusia.

”Este o mare onoare să fiu cu o femeie foarte puternică și foarte inteligentă, o prietenă, mi-a devenit prietenă. Face o treabă extraordinară, conduce numeroase țări europene, Ursula, mulțumesc mult că sunteți alături de noi”, a declarat Donald Trump la începutul întrevederii cu Ursula von der Leyen. ”Mulțumesc că m-ați primit aici și aștept conversația noastră, cred că se va concentra în principal pe Ucraina, pe problema copiilor dispăruți din Ucraina și pe noile amenințări hibride cu care ne confruntăm în Europa, vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp”, a afirmat, la rândul său, Ursula von der Leyen.

UE intenționează să renunțe la importurile de energie din Rusia

Întrebată când va renunța UE la importurile de petrol și gaze din Rusia, așa cum cere Donald Trump, Ursula von der Leyen a explicat că încearcă accelerarea procesului, dar decizia aparține Consiliului UE.

”Președintele Trump are dreptate în totalitate. Noi acționăm în acest sens, am redus masiv aprovizionarea cu gaze din Rusia, am renunțat total la cărbunii din Rusia, am redus și aprovizionarea cu petrol, dar încă mai cumpărăm pe continentul european. Iar acum impunem sancțiuni asupra porturilor unde vine gaz lichefiat din Rusia și vrem să aplicăm tarife asupra petrolului rusesc care încă ajunge în UE. Practic, acționăm pentru eliminarea ultimelor fragmente de petrol și gaz rusesc care ajung în UE, vrem să scăpăm de ele”, a precizat președintele Comisiei Europene.

Rugată să spună dacă importurile de energie rusească vor fi sistate abia în 2027, Ursula von der Leyen a semnalat că depune eforturi pentru ca acest lucru să se întâmple mai curând.

”Vrem să renunțăm mai devreme, absolut. Deci, până la sfârșitul anului, am stabilit reducerea treptată, acum am propus sancțiunile, trebuie agreate de statele membre. Dar trebuie să acționăm mai rapid, pentru că fondurile ajung în buzunarele lui Vladimir Putin și nu se poate acest lucru”, a subliniat ea.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Trump contestă, de la tribuna ONU, POLITICILE ecologice și în materie de imigrație /„Vor produce moartea Europei Occidentale”

Șeful unei delegații americane cere consolidarea unui dialog deschis între BEIJING și WASHINGTON pentru evitarea oricărui „conflict”