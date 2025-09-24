Guvernul FRANȚEI ia măsuri împotriva deficitului bugetar/ Lecornu suspendă cheltuielile în domeniul comunicării

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat, miercuri, suspendarea oricăror cheltuieli în domeniul comunicării, până la sfârșitul anului 2025.

Într-un comunicat de presă publicat de Cabinetul lui Lecornu se precizează că „prim-ministrul a decis să suspende, cu efect imediat, până la sfârșitul anului 2025, angajarea oricăror noi cheltuieli în comunicare”.

Această măsură de restricționare a bugetului este prima intervenție din propunerile Misiunii pentru un Stat Eficient. Lansată vinerea trecută, această misiune, direct atașată de Cabinetul premierului, își propune să identifice modalități de economisire în pregătirea bugetului 2026, potrivit cotidianului Le Figaro. De asemenea, a fost lansată o analiză a cheltuielilor statului în domeniul comunicațiilor pentru a determina cum să le reducă cu 20% începând de anul viitor.

Miercurea trecută, premierul a venit cu o inițiativă reformatoare pentru Guvernul francez. Sébastien Lecornu, s-a angajat să elimine beneficiile „pe viață” ale foștilor miniștri, măsură care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

„Deși este normal ca Republica să protejeze persoanele care sunt ținta amenințărilor, este de neconceput ca acestea să poată dispune de beneficii pe viață datorită unui statut temporar”, a afirmat succesorul lui Francois Bayrou.

Franța își propune să reducă cheltuielile

Costul beneficiilor „pe viață” ale foștilor miniștri a crescut la 1,58 milioane de euro în 2024, conform datelor furnizate de Ministerul Economiei.

„Nu le putem cere francezilor să facă un efort dacă cei care sunt în fruntea statului nu o fac”, a declarat premierul.

Amelie de Montchalin, ministrul Conturilor Publice, a declarat că dorește să realizeze economii de 2 până la 3 miliarde până în 2027.

