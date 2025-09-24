Prima pagină » Știri externe » Guvernul FRANȚEI ia măsuri împotriva deficitului bugetar/ Lecornu suspendă cheltuielile în domeniul comunicării

Guvernul FRANȚEI ia măsuri împotriva deficitului bugetar/ Lecornu suspendă cheltuielile în domeniul comunicării

24 sept. 2025, 15:35, Știri externe
Guvernul FRANȚEI ia măsuri împotriva deficitului bugetar/ Lecornu suspendă cheltuielile în domeniul comunicării

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat, miercuri, suspendarea oricăror cheltuieli în domeniul comunicării, până la sfârșitul anului 2025.

Într-un comunicat de presă publicat de Cabinetul lui Lecornu se precizează că „prim-ministrul a decis să suspende, cu efect imediat, până la sfârșitul anului 2025, angajarea oricăror noi cheltuieli în comunicare”.

Această măsură de restricționare a bugetului este prima intervenție din propunerile Misiunii pentru un Stat Eficient. Lansată vinerea trecută, această misiune, direct atașată de Cabinetul premierului, își propune să identifice modalități de economisire în pregătirea bugetului 2026, potrivit cotidianului Le Figaro. De asemenea, a fost lansată o analiză a cheltuielilor statului în domeniul comunicațiilor pentru a determina cum să le reducă cu 20% începând de anul viitor.

Miercurea trecută, premierul a venit cu o inițiativă reformatoare pentru Guvernul francez. Sébastien Lecornu, s-a angajat să elimine beneficiile „pe viață” ale foștilor miniștri, măsură care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

„Deși este normal ca Republica să protejeze persoanele care sunt ținta amenințărilor, este de neconceput ca acestea să poată dispune de beneficii pe viață datorită unui statut temporar”, a afirmat succesorul lui Francois Bayrou.

Franța își propune să reducă cheltuielile

Costul beneficiilor „pe viață” ale foștilor miniștri a crescut la 1,58 milioane de euro în 2024, conform datelor furnizate de Ministerul Economiei.

„Nu le putem cere francezilor să facă un efort dacă cei care sunt în fruntea statului nu o fac”, a declarat premierul.

Amelie de Montchalin, ministrul Conturilor Publice,  a declarat că dorește să realizeze economii de 2 până la 3 miliarde până în 2027.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Prim-ministrul francez lansează misiunea „STAT EFICIENT”/ Sebastien Lécornu promite îmbunătățirea organizării serviciilor publice

MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu”

Macron îl avertizează pe Trump împotriva aplicării unei soluții militare în FÂȘIA GAZA/ Gruparea Hamas respinge acuzațiile președintelui american

Citește și

EXTERNE Dronele ucrainene fac ravagii în RUSIA: au lovit o rafinărie Gazprom. Este al doilea incident semnalat într-o săptămână
16:20
Dronele ucrainene fac ravagii în RUSIA: au lovit o rafinărie Gazprom. Este al doilea incident semnalat într-o săptămână
EXTERNE Liderul interimar al Siriei pledează pentru semnarea unui acord de SECURITATE cu Israelul
16:20
Liderul interimar al Siriei pledează pentru semnarea unui acord de SECURITATE cu Israelul
NEWS ALERT Italia trimite o FREGATĂ pentru protejarea flotilei umanitare atacate de Israel /UE condamnă vehement incidentele din Mediterană
16:06
Italia trimite o FREGATĂ pentru protejarea flotilei umanitare atacate de Israel /UE condamnă vehement incidentele din Mediterană
EXTERNE Ce a pățit o badantă, după ce s-a măritat cu pensionarul pe care îl îngrijea. Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze
15:58
Ce a pățit o badantă, după ce s-a măritat cu pensionarul pe care îl îngrijea. Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze
EXTERNE Mai multe primării din Franța spun că au fost AVERTIZATE de autorități să nu mai arboreze steagul palestinian. Care este motivul
15:54
Mai multe primării din Franța spun că au fost AVERTIZATE de autorități să nu mai arboreze steagul palestinian. Care este motivul
EXTERNE Kremlinul consideră „profund greșită” ideea lui TRUMP privind războiul din Ucraina /„Încearcă să forțeze lumea să cumpere petrol și gaz din SUA”
15:51
Kremlinul consideră „profund greșită” ideea lui TRUMP privind războiul din Ucraina /„Încearcă să forțeze lumea să cumpere petrol și gaz din SUA”
Mediafax
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un nou mesaj de amenințare către școlile din România. Un adolescent de 17 ani a fost reținut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Câți români vor ca tinerii să facă armată. Cifrele INSCOP sunt uimitoare
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Cel mai abundent organism al Pământului, care produce o treime din oxigenul din lume, în pericol din cauza încălzirii oceanelor
ACTUALITATE Ilie Bolojan anunță că România mai are de cheltuit peste 10 miliarde euro din fondurile PNRR
16:53
Ilie Bolojan anunță că România mai are de cheltuit peste 10 miliarde euro din fondurile PNRR
VIDEO Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist”
16:50
Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist”
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze”/ „Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/”AUR trebuie ascultat și respectat”
16:48
Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze”/ „Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/”AUR trebuie ascultat și respectat”
UPDATE Ilie Bolojan refuză să confirme arestarea lui Potra: „Nu pot face alte declarații”
16:41
Ilie Bolojan refuză să confirme arestarea lui Potra: „Nu pot face alte declarații”
ACTUALITATE Au înfrânt: Ilie Bolojan anunță triumfalist că a convenit cu UE un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Limita europeană este de 3%
16:41
Au înfrânt: Ilie Bolojan anunță triumfalist că a convenit cu UE un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Limita europeană este de 3%
SPORT Un rapidist prezent la decernarea Balonului de Aur la Paris! „Pe Desire Doue l-aș aduce în Giulești”
16:37
Un rapidist prezent la decernarea Balonului de Aur la Paris! „Pe Desire Doue l-aș aduce în Giulești”