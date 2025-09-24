Prima pagină » Știri externe » Italia trimite o FREGATĂ pentru protejarea flotilei umanitare atacate de Israel /UE condamnă vehement incidentele din Mediterană

24 sept. 2025, 16:06, Știri externe
Italia trimite o FREGATĂ pentru protejarea flotilei umanitare atacate de Israel /UE condamnă vehement incidentele din Mediterană

Forțele Navale italiene vor trimite o fregată pentru protejarea flotilei umanitare care se îndreaptă spre Fâșia Gaza, în contextul atacurilor cu drone atribuite Israelului, condamnate dur de Uniunea Europeană.

Cel puțin 11 ambarcațiuni ale Flotilei Globale Sumud, care se îndreaptă spre Fâșia Gaza, au fost atacate în cursul nopții cu drone, în largul Insulei Creta.

”Au fost atacate ambarcațiuni din Italia, Marea Britanie și Polonia, a fost precum un atac asupra a trei țări, un episod foarte grav care creează un precedent. Cerem intervenția liderilor politici”, a declarat Maria Elena Delia, purtătoarea de cuvânt a filialei italiene a Flotilei Globale Sumud, citată de agenția de presă ANSA.

Atacurile asupra ambarcațiunilor au fost atribuite de organizatori Israelului, care încă nu a făcut niciun comentariu pe această temă.

UE condamnă atacurile, Italia trimite o fregată

În contextul tensiunilor, Italia a dispus trimiterea unei fregate pentru protejarea ambarcațiunilor umanitare.

”Pentru a garanta asistența cetățenilor italieni prezenți în ambarcațiunile flotilei, a fost autorizată trimiterea imediată a fregatei multirol Fasan, care se află deja în zona Insulei Creta. Fregata se deplasează în zonă pentru eventuale operațiuni de salvare. Au fost informați atașatul miliar israelian din Italia, ambasadorul nostru din Tel Aviv și unitatea de criză a Ministerului de Externe. Nu putem decât să condamnăm în termeni duri atacul”, a declarat ministrul italian al Apărării.

Și Uniunea Europeană a condamnat ferm atacul.

”Libertatea de navigație trebuie să fie respectată, este inacceptabil un atac cu drone asupra flotilei sau utilizarea forței. Noi respectăm eforturile umanitare ale activiștilor, care vor să evidențieze situația intolerabilă din Gaza. Libertatea de adunare este un pilon al democrației noastre”, a comentat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Foto: Profimedia

