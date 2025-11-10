Prima pagină » Economic » Consilierul economic al lui Nicușor Dan spune că deficitul bugetar pentru 2025 nu este realist: „Statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie”

10 nov. 2025, 12:54, Economic
După ce Premierul Ilie Bolojan a transmis că prioritatea Guvernului trebuie să fie realizarea unui buget „serios” pentru redresarea economiei, consilierul prezidențial pe probleme economice, Radu Burnete, scoate la iveală date incredibilie referitoare la deficitul bugetar al României. Burnete a spus pentru Digi 24 că deficitul real al țării de la începutul anului ar fi fost într 9-10% din PIB, nu cât arătau datele oficiale. 

Radu Burnete susține că din cauza datoriilor la concediile medicale, TVA-ul nereturnat și plățile amânate la furnizori de energie, deficitul bugetar al României s-ar fi situat undeva la 9-10% din PIB la începutul anului, nu 5,39% așa cum a fost prezentat oficial de către Guvern. Consilierul crede că estimărilea realiste pentru bugetul pe 2026 ar putea să reducă semnificativ deficitul la aproximativ 6% din PIB.

„Realitatea este că noi am plecat de la un deficit mai mare decât cel scris, chiar dacă e greu de calculat. Pentru că pe lângă tot ceea ce vedem noi în execuțiile bugetare, statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie pentru schema de plafonare, se întâmplă unele lucruri, cum ar fi faptul că mulți contractori ai statului, nefiind siguri că își recuperează TVA-ul vin cu facturile. Există și o zonă gri a deficitului care e foarte greu de cuantificat. Și realitatea este că guvernul Bolojan, când a plecat la drum și noi când am plecat să reducem deficitul, n-am plecat de la cifra din actele oficiale, ca să zic așa, ci de la una mai mare”, a spus Radu Burnete într-o emisiune difuzată de Digi 24.

Consilierul prezidențial a subliniat că dacă autoritățile vor porni de la estimări reale în legea bugetului de stat pe 2026, deficitul poate scădea semnificativ. De asemenea, Burnete a recunoscut că România scoate la iveală abia acum datoriile ascunse, inclusiv plățile amânate și TVA-ul nereturnat.

„Ce se întâmplă în clipa de față este că cu aceste cifre venim la, vedeți, sau Ministerul de Finanțe vine la lumină. Că de asta senzația e că deficitul nu scade deloc. Pentru că și unele cifre care erau într-o zonă gri astăzi le punem pe masă. Și ăsta să știți că e unul dintre motivele pentru care și Comisia și finanțatorii noștri internaționali nu ne-au downgradat și continuă să ne finanțeze. Pentru că această schimbare a atitudinii României în sensul în care punem cifrele corecte pe masă se vede și e vizibilă de către toată lumea”, a adăugat Burnete.

