Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, nu se dezminte. Insistă să-l CRITICE pe Trump: E un politician cu care nu rezonez absolut deloc

Chiar și după ce a fost numită vicepremier în Guvernul Bolojan, în ciuda tuturor contestațiilor din partea liderilor politici, Oana Gheorghiu nu își schimbă tonul față de președintele american Donald Trump. Într-o intervenție la Pro Tv, oficialul a reiterat că nu are nicio afinitate pentru liderul de la Casa Albă și că stilul său politic i se pare „bizar”.

„Cred că este un politician atipic pentru America, cred că este un politician cu care nu rezonez absolut deloc, că face lucrurile într-un fel în care pentru mine este bizar, mai ales uitându-mă la America. Sper să facă ceea ce trebuie pentru America şi pentru Europa”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, la Pro TV.

Declarația sa vine într-un moment tensionat pentru relațiile București-Washington, după decizia administrației Trump de a redimensiona prezența militară americană din România.

Gheorghiu, „vârful de lance” al anti-Trump-iștilor din Guvern

Criticile Oanei Gheorghiu la adresa lui Donald Trump nu sunt o noutate. De-a lungul anilor, vicepremierul s-a remarcat printr-o serie de postări dure, în care l-a descris pe liderul de la Casa Albă drept un „nebun” și un politician care a „generat haos în cea mai solidă democrație din lume”.

În februarie 2025, după întâlnirea tensionată dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Oana Gheorghiu a transmis un mesaj virulent:

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, scria Oana Gheorghiu, referindu-se la Trump și la vicepreședintele american JD Vance.

Și în trecut, pe vremea mandatului anterior al lui Trump, actualul vicepremier îl numea pe acesta „nebun” și „pericol pentru democrația americană”

„Ce poate face un nebun din cea mai solidă democrație. Șocant ce se întâmplă în America”, nota Gheorghiu în 2021, după asaltul asupra Capitoliului.

Relație complicată cu Washingtonul

Criticile anti-Trump nu sunt izolate. În „armata” politicienilor români care l-au atacat pe liderul american se regăsesc și Oana Țoiu, actualul ministru de Externe, și Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

„America este o țară mare, temporar condusă de oameni mici. Poate că există anticorpi împotriva nebuniei, incompetenței și prostiei în America,” scria Gheorghiu pe 1 martie.

Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier a fost contestată dur de social-democrați, care au invocat riscul deteriorării relațiilor cu Statele Unite. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut la acea vreme premierului Bolojan să retragă imediat propunerea care o nominaliza pe Gheorghiu în funcție.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!”, a declarat Grindeanu atunci.

Senatorul Daniel Zamfir a acuzat-o apoi că a „făcut caritate pe bani”, după ce Gândul a dezvăluit că a avut un salariu de 22.000 de lei lunat la Asociația Dăruiește Viață.

„Nu e caritate din suflet, e pe bani”, spunea Zamfir într-o intervenție TV.

De cealaltă parte, USR-iștii și liberalii au sărit în apărarea ei. Deputata Diana Stoica a susținut că „ONG-urile au dreptul să plătească angajați”, iar primarul Ciprian Ciucu a lăudat-o drept „una dintre cele mai respectate voci ale societății civile”.

Totuși, în ciuda valului de reacții negative, premierul Ilie Bolojan nu a renunțat la numirea sa. În prezent, Oana Gheorghiu nu dă semne că ar vrea să-și tempereze discursul anti-american și continuă să genereze controverse în spațiu public prin declarațiile sale.

