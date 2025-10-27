Ministerul Finanțelor confirmă cifrele dezastrului bugetar. După primele trei trimestre ale anului, cu tot cu măsurile de austeritate și creșterile de taxe, deficitul bugetar a ajuns la 103 miliarde de lei, echivalentul a 5,39% din PIB. Chiar dacă s-a redus ușor ca pondere în PIB, deficitul continuă să crească, în loc să scadă. În urmă cu două săptămâni, Gândul a dezvăluit în exclusivitate cifrele deficitului, care sare deja de 100 de miliarde de lei.

Deficitul bugetar al României este scăpat de sub control și orice măsură pe care Guvernul Bolojan a încercat-o nu a avut efect. Astfel, deficitul general consolidat al țării a urcat la 5,39% din PIB la finalul lunii septembrie a anului acesta, față de 4,54% în primele 8 luni ale anului, arată datele publicate de Ministerul Finanțelor. Astfel, deficitul bugetar a ajuns la 103 mld. lei, ușor sub nivelul din aceeași perioadă a anului 2024, când reprezenta 5,47% din PIB.

Deficitul bugetar crește în loc să scadă

Guvernul a promis anual reducerea deficitului bugetar de când a scăpat de sub control. În primele nouă luni din 2025, veniturile totale ale bugetului au atins 466,95 mld. lei, cu 12,3% mai mult față de anul trecut. Ca pondere în PIB, veniturile au crescut cu 0,9 puncte procentuale, determinate fiind de avansul veniturilor curente, mai ales de impozitul pe salarii și venit, contribuțiile de asigurări sociale și accize, dar și de creșterea consistentă a fondurilor europene atrase. Ministerul Finanțelor spune că încasările din TVA au continuat să se redreseze după intensificarea controalelor și digitalizarea proceselor fiscale.

Cheltuielie totale ale bugetului au ajuns la 569,43 mld. lei, o creștere de 11,2% față de 2024. Creșterea a fost determinată de investițiile publice finanțate atât din fondurile naționale, cât și de cele europene, dar și de majorările salariale și sociale implementate în sectorul public. De asemenea, o pondere importantă au avut-o plățile pentru proiectele din PNRR.

Acum, România a căzut de acord cu Comisia Europeană să închidă anul cu un deficit bugetar de maxim 8,4% din PIB. Autoritățile își doresc ca dinamica veniturilor din ultimele luni și încasările din fondurile europene să contribuie la menținerea sub control a dezechilibrelor fiscale. Deși Guvernul a luat măsuri de austeritate și a crescut taxele, deficitul a rămas neatins, iar ritmul în care crește la finalul anului va fi mai mare decât în 2024.

