Dominic Fritz, la patru ani de la începerea Războiului: „Ucraina ține Rusia pe loc și pericolul departe de granițele României”

Ucraina ține Rusia pe loc și pericolul departe de granițele României, a declarat marți președintele USR, Dominic Fritz, într-un mesaj transmis în ziua în care se marchează patru ani de la începutul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

„Ucraina luptă de patru ani pentru suveranitate, pentru democrație și pentru Europa. Ucraina ține Rusia pe loc și pericolul departe de granițele României. De patru ani, ucrainenii plătesc și pentru noi prețul vieții, cu orașe distruse, cu familii despărțite, cu copii care cresc sub bombardamente, în întuneric, frig și moarte. Patru ani în care fiecare dimineață poate fi ultima. Mariupol, Bucea, Harkov, Herson au devenit simboluri ale rezistenței, dar și ale unei suferințe de neimaginat’”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Președintele USR a precizat că invazia Ucrainei reprezintă un atac direct asupra ordinii europene construite după ce de-al Doilea Război Mondial. „Dar Rusia a atacat, deliberat și cinic, însăși această promisiune: «niciodată din nou». Ordinea construită în Europa după războaie mondiale și dictaturi, care apără dreptul fiecărei națiuni de a-și alege drumul. Această fundație a păcii este bombardată”, a mai spus Fritz.

„Ucraina luptă pentru ideea că granițele nu se mută cu tancul și că națiunile nu sunt proprietatea dictatorilor. Dacă Ucraina cade, toți cădem”, a mai scris liderul USR, pe pagina sa de socializare.

