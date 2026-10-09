Constructorii avertizează asupra unui gol de finanțare pentru infrastructură în 2027–2029. Cătălin Vișan, Concelex: „Parteneriatele public-private, o opțiune de atragere a capitalului”

Sectorul construcțiilor riscă să intre într-o perioadă de încetinire în 2027–2029, pe fondul restrângerii surselor de finanțare pentru infrastructura publică. Apropierea de final a PNRR, fondurile de coeziune în mare parte deja angajate și presiunea reducerii deficitului limitează spațiul pentru lansarea unor investiții noi.

Cătălin Vișan, Deputy CEO – Operations al grupului Concelex, avertizează că România riscă să piardă o parte din capacitatea de construcție dezvoltată în ultimii ani, iar consecințele s-ar transmite în întreaga economie.

Opțiuni de atragere a capitalului pentru susținerea investițiilor

Vișan a prezentat soluții pentru identificarea surselor de finanțare pentru investițiile publice, în condițiile în care perioada în care Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se încheie, alocările din fondurile de coeziune sunt în mare parte deja angajate, iar reducerea deficitului limitează resursele bugetului pentru proiecte noi.

„România ar putea pierde o capacitate de construcție dezvoltată în ani de investiții, iar consecințele s-ar transmite în întreaga economie. La conferința „Driving the Future Forward”, Cătălin Vișan a vorbit despre restrângerea surselor de finanțare pentru investițiile publice: PNRR se apropie de încheiere, alocările din fondurile de coeziune sunt în mare parte deja angajate, iar reducerea deficitului limitează resursele bugetului pentru proiecte noi”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a companiei

Cătălin Vișan, Concelex: Parteneriatele public-private, o soluție pentru finanțarea proiectelor de infrastructură

România se apropie de o perioadă post PNRR, în care ar putea avea mai puțini bani disponibili pentru proiecte noi de infrastructură, tocmai când continuitatea investițiilor este esențială pentru menținerea capacității sectorului de construcții. Un gol de finanțare în intervalul 2027–2029 ar putea afecta nu doar companiile de construcții, ci și locurile de muncă, lanțurile de furnizori și ritmul dezvoltării infrastructurii. Cătălin Vișan a pledat pentru dezvoltarea parteneriatelor public-private și pregătirea din timp a proiectelor care ar putea accesa viitoarele fonduri europene.

„Dezvoltarea parteneriatului public-privat este o opțiune de atragere a capitalului pentru susținerea investițiilor. Pentru proiectele potrivite, PPP poate asigura finanțarea construcției, cu recuperarea investiției pe durata contractului și o împărțire clară a riscurilor”, transmite Concelex pe Facebook.

Vișan a subliniat, de asemenea, necesitatea pregătirii din timp a proiectelor pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor europene, precum și importanța susținerii unei alocări cât mai consistente pentru România în negocierile privind viitorul cadru financiar multianual.