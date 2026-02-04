Prima pagină » Știri externe » Cine este omul care va moșteni vastul imperiu al companiei Walt Disney de la Bob Iger

04 feb. 2026, 05:00, Știri externe
Începând din 18 martie 2026, giganticul Disney va avea un nou director executiv. Americanul de origine austriaco-evreiască, Bob Iger (74 ani), a ocupat funcția din 2005.

În timpul conducerii sale, Iger a extins Walt Disney, transformând-o în cea mai mare companie de divertisment în primul sfert al secolului 21. A crescut capitalizarea de la 56 de miliarde de dolari la 231 de miliarde de dolari.

A condus marile achiziții: Disney a cumpărat Pixar în 2006 pentru 7,4 miliarde $, Marvel Entertainment în 2009 pentru 4 miliarde $, Lucasfilm în 2012 pentru 4,06 miliarde $ și active ale 21st Century Fox în 2019 la 71,3 miliarde $.

El a contribuit și la crearea platformei de streaming Disney+ și a achizționat Hulu. El a construit și noi parcuri tematice Disneyland în Hong Kong și Shanghai.

Potrivit CNBC , noul director al companiei va fi Josh D’ Amaro (54 de ani), care a administrat Parcul Disneyland din California, Walt Disney World din Florida și divizia Disney Experiences.

Iger va rămâne membru al consiliului de administrație și consilier superior până la sfârșitul anului.Dana Walden va deveni președinte și director de creație.

Compania Walt Disney a fost înființată în 1923, de către animatorul și producătorul Walt Disney (creatorul personajului Mickey Mouse) și Roy O.Disney, fratele mai mare.

