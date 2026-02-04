Prima pagină » Știri externe » Bruxelles-ul asigură că TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta privind alegerile din România. „Au luat o serie de măsuri”

04 feb. 2026, 15:20, Știri externe
Bruxelles-ul asigură că TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta privind alegerile din România. „Au luat o serie de măsuri”

Compania care deține platforma de social media TikTok este „extrem de cooperantă” în cadrul anchetei în curs a Comisiei Europene privind o posibilă interferență în alegerile din România din 2024, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, relatează Reuters.

„Acest lucru demonstrează că atunci când doriți să colaborați cu Comisia, suntem foarte bucuroși să colaborăm cu dumneavoastră. Tiktok este foarte cooperant. Au luat o serie de măsuri”, a declarat Regnier.

În decembrie 2024, Uniunea Europeană a inițiat o procedură formală împotriva TikTok pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferența în alegerile prezidențiale din România. Atunci, documente desecretizate ale serviciilor secrete au dezvăluit că 25.000 de conturi TikTok au fost activate brusc cu câteva săptămâni înainte de deschiderea secțiilor de votare în primul tur al alegerilor din țara noastră. Conturile l-au susținut pe candidatul independent Călin Georgescu.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat atunci că democrațiile trebuie protejate de interferențele străine.

„Ori de câte ori suspectăm o astfel de interferență, mai ales în timpul alegerilor, trebuie să acționăm rapid și ferm”, a declarat von der Leyen într-un comunicat .

Precizările făcute miercuri de Thomas Regnier vin după publicarea unui raport preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA, care a acuzat Comisia Europeană că făcut presiuni asupra platformelor globale de socializare pentru a restricționa conținutul politic chiar înainte de alegeri în mai multe țări ale UE. Aceasta include cel puțin opt campanii electorale de la 2023 încoace.

Raportul identifică țări specifice în care se presupune că au fost desfășurate activități preelectorale: Olanda (2023, 2025), Franța (2024), Germania (2024), Polonia (2023), Spania (2023), Belgia (2024), Irlanda (2024, 2025), Slovacia, Moldova – și România (2024).

Raportul susține, de asemenea, că TikTok a declarat Comisiei că nu a găsit „nicio dovadă” a unei campanii rusești coordonate în alegerile prezidențiale anulate din România din 2024.

La scurt timp după publicarea raportului a venit și o reacție vehementă din partea Comisiei Europene. „Sunt niște absurdități. Complet nefondate”, a declarat Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt pentru afaceri digitale al executivului UE, citat de Le Monde.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Bruxelles-ul respinge raportul Congresului SUA potrivit căruia Comisia Europeană ar fi influențat alegerile din România. „Acuzațiile de cenzură sunt absurde”

Nota ironică prin care se raportează Congresul American la cei care au verificat informaţiile de pe platformele sociale în timpul alegerilor din România şi din alte ţări UE: „pseudosavanţi dezinformatori”

