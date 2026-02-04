Claudiu Târziu anunță depunerea în Parlament a unui proiect de lege pentru abrogarea „Legii Vexler”

Claudiu Târziu a anunțat marți, în Parlament, că a depus un proiect de lege care vizează abrogarea Legii 241/2025, cunoscută în spațiul public drept „Legea Vexler”.

Claudiu Târziu a declarat că actul normativ reprezintă, în opinia sa, un atac la libertatea de exprimare, la memoria istorică și la identitatea culturală a României. Președintele partidului ACT susține că legea încalcă principii constituționale, restrânge drepturi fundamentale și creează un climat de cenzură.

„Această lege reprezintă un grav atac la adresa conștiinței naționale, a memoriei colective și a istoriei României. Încalcă principii constituționale, restrânge drepturi și libertăți fundamentale și instituie un climat de cenzură și autocenzură asupra culturii române. Legea este neclară, impredictibilă și deschide calea unor abuzuri juridice grave, într-un context care nu o justifică.”

Potrivit acestuia, legea ar produce deja efecte concrete, prin inițiative de eliminare a unor nume din spațiul public și prin propuneri de schimbare a denumirilor unor străzi care poartă numele unor personalități culturale românești.

Inițiatorul proiectului de abrogare, deputatul Robert Alecu, a declarat că adoptarea legii a generat nemulțumiri în rândul populației și a amintit de un moment petrecut în Parlament.

„Adoptarea Legii 241/2025 a stârnit un val de nemulțumire în toată țara, nu doar prin conținutul ei, ci și prin gesturile simbolice care au însoțit-o. Ne amintim cu toții momentul din Parlament când inițiatorul legii a rupt afișul cu marii clasici români. Gestul acela a spus tot.”

Alecu a susținut că legea nu mai vizează combaterea extremismului, ci limitează libertatea de exprimare și afectează memoria culturală.

„Nu mai vorbim despre combaterea extremismului, ci despre exces, frică și limitarea libertății de exprimare. De aceea am depus acest proiect de lege pentru abrogare, în numele zecilor de mii de români care au protestat pașnic în toată țara.”

Deputatul a mai criticat rapiditatea cu care actul normativ a fost adoptat și a subliniat că legea a fost votată de PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților.

Proiectul de abrogare a Legii Vexler urmează să fie dezbătut în Parlament.

AUTORUL RECOMANDĂ: