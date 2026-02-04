Un gigant mondial anunță reduceri de prețuri din cauza scăderii consumului

PepsiCo a anunțat va reduce prețurile la produsele mărcilor Lay’s și Doritos cu până la 15%. Compania s-a confruntat cu o reacție negativă din partea consumatorilor față de creșterea prețurilor, a anunțat producătorul de gustări și băuturi, potrivit Reuters

Consumatorii americani se plâng din cauza crizei accesibilității, a inflației și a întârzierii ajutoarelor sociale de la instalarea lui Donald Trump la Casa Albă.

Iar companiile ca P&G, Coca-Cola și PepsiCo încearcă să le facă pe plac clienților prin scăderea prețurilor.

„Am ascultat părerile consumatorilor din ultimul an și ne-au spus că se simt tensionați”, a spus Rachel Ferdinando, director executiv al companiei PepsiCo Foods U.S.

Noile prețuri vor fi afișate de săptămâna viitoare, la chipsurile și băuturile răcoritoare din magazine.

„Pariem mult pe controlul porțiilor. Pachetul nostru multiplu, atât pentru alimente, cât și pentru băuturi, va fi o pârghie foarte importantă pentru creșterea noastră.”, a spus directorul general Ramon Laguarta.

Acțiunile companiei au crescut cu aproape 4% în primele tranzacții. Acestea au scăzut cu aproximativ 5% în 2025, fiind în urma rivalei Coca-Cola. Compania se află, de asemenea, în mijlocul unei strategii agresive de reducere a costurilor în întreaga sa activitate, după presiunile din partea investitorului activist Elliott Management și după câteva trimestre de vânzări slabe pe piața cheie din America de Nord.

