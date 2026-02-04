Prima pagină » Sport » Călin Popescu-Tăriceanu a abandondat raliul Monte-Carlo Istoric 2026. „Cursa este foarte frumoasă, dar este mult mai grea decât ne-am imaginat”

Călin Popescu-Tăriceanu a abandondat raliul Monte-Carlo Istoric 2026. „Cursa este foarte frumoasă, dar este mult mai grea decât ne-am imaginat”

04 feb. 2026, 14:52, Sport

Moment dificil în campania României la Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Echipajul format din Călin Popescu-Tăriceanu și Radu Dumitrescu a abandonat competiția, în urma incidentelor din proba specială 5, desfășurată în cursul serii trecute, relatează Promotor.

Spre finalul probei, o ușoară ieșire în decor a dus la două pene de cauciuc. Situația a fost explicată chiar de Călin Popescu-Tăriceanu.

„Am acumulat o întârziere foarte mare”

„În proba a 5-a specială de ieri, din păcate, pe finalul probei am avut două pene de cauciuc, ca urmare a unei ușoare ieșiri în decor. Nu aveam decât o singură rezervă. A trebuit să așteptăm să vină asistența, care a așteptat la rândul ei toți concurenții înscriși după noi să treacă. Am acumulat o întârziere foarte mare și, pe cale de consecință, o penalizare consistentă”, a spus fostul premier al României.

Pe lângă problema cauciucurilor, echipajul s-a confruntat și cu defecțiuni tehnice care au afectat semnificativ desfășurarea probei.

„Mașina aparent nu are nimic. Poate că în direcție se simte ceva, dar până la momentul incidentului aparatul de navigație nu a funcționat, interfonul nu a funcționat. A trebuit să mergem, aș spune, legați la ochi și, în loc să fie o plăcere, s-a transformat într-un fel de încercare nefirească de a continua cursa.”

„Am luat decizia să ne oprim”

În acest context, decizia de abandon a venit de la sine.

„Cred că a fost mai înțelept. Am luat decizia să ne oprim, am abandonat și am declarat la conducerea cursei acest lucru cu câteva minute în urmă. Sigur, cu mare regret. Cursa este foarte frumoasă, dar este mult mai grea decât ne-am imaginat, mai ales în condițiile în care pe probele speciale circulația este închisă, mediile de viteză sunt ridicate și ritmul este aproape unul de cursă contra cronometru.”

Mesajul transmis de echipajul Tăriceanu–Dumitrescu rămâne unul de susținere pentru restul delegației României: „Colegii noștri, celelalte patru echipaje, continuă cursa. Le urăm mult succes și îi așteptăm la finiș.”

În echipajul României au mai rămas:

Adrian Anton Georgescu – Ștefan Marinescu — Renault 5 Alpine (1981)

Adrian Nicolau – Levente Kovács — Ford Escort Mk1 (1968)

Viorel Ognean – Florin Mitea — Ford Escort Mk2 (1976)

Alexis Bizzarilli – Ioan Plămădială — Fiat X1/9 (1979)

